Спокуса висока, – політолог припустив, що може підштовхнути Путіна почати нову війну

Путін бачить "вікно можливостей" для гібридної агресії проти НАТО в найближчі 2 роки, а особливо на тлі того, що США виводять війська з Європи. Росія може спробувати організувати точкові провокації, щоб продемонструвати слабкість Альянсу.

Політолог Петро Олещук пояснив 24 Каналу, що це величезна спокуса для Кремля, оскільки розпад НАТО перекрив би всі його геополітичні катастрофи в Україні.

Чи справді Путін готує провокації проти країн НАТО?

Путін вважає НАТО головним ворогом, який нібито незаконно посягнув на його території, й вимагає повернення Альянсу до кордонів 2007 року. Тому Росія може спробувати організувати провокації "зелених чоловічків", псевдопротести та обстріли країн-членів організації.

Якщо у 2022 році ми оцінювали НАТО як сильний оборонний альянс, то зараз всередині об’єднання є багато проблем, і ми можемо переоцінювати його спроможності. Головне питання полягає не у військовому потенціалі, а у політичних рішеннях,

– сказав Олещук.

Тому ризики для Росії зменшилися, і їй не потрібно захоплювати НАТО чи починати велику війну, достатньо продемонструвати слабкість партнерів. Наприклад, якщо країни-члени симетрично не відреагують на атаку однієї з країн Балтії, це й буде слабкістю, якою Путін цілком вдовольниться.

Водночас досвід попередніх років показує, що НАТО не готове рішуче діяти: країни альянсу навіть не збивали російські дрони, що залітали на їхню територію з України.

"Але не треба забувати, що Путін – не великий лідер, а боягуз, що сидить у бункері й боїться військового перевороту у своєму оточенні. Його єдина ставка на провокації проти НАТО, бо за 4 роки війни в Україні росіян привчили до думки, що Альянс не становить загрози. На жаль, я не можу сказати, чи це ілюзія, чи ні, бо дрони й справді залітають на їхні території вже давно", – пояснив Олещук.

Зверніть увагу! Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що може настати момент, коли Європі доведеться відновити діалог з Росією для захисту власних інтересів. Він зазначив, що наразі між Європою та США існують розбіжності у підходах до російсько-української війни. На його думку, подальший розвиток подій залежатиме від того, чи відповідатиме американська політика інтересам Європи.

