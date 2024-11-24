Росія може готувати новий масований удар: скільки часу на це знадобиться ворогу

Росія вже використала для атак по Україні тисячу ракет. Масованих ударів ворог завдав безліч і вони однозначно будуть ще, адже росіяни накопичили протягом літа і осені потенціал ракетної техніки.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, уточнивши, що мовиться про понад 1000 ракет різних типів. Орієнтовно трохи більше ніж 100 одиниць кожного виду.

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Скільки часу потрібно Росії для підготовки атак

Зі слів військового експерта, у противника є "Іскандери", Х-101, Х-555, "Онікси". Та кількість ракет, яка є сьогодні в Росії, на думку Світана, дає їй можливість хоч завтра повторити масштабну атаку по Україні, яка передбачатиме запуск орієнтовно 100 крилатих ракет, до 20 "Іскандерів", безпілотників типу "Шахед" та "Кинджалів".

Росіяни можуть використати й міжконтинентальні ракети, але з військового погляду застосування такої зброї безглузде. Україна близько і є інші види озброєння для завдання ударів. Можливості в росіян є,

– зазначив Світан.

До відома! В Росії виникла проблема з виготовленням двигунів для ракет Х-101, які ворог запускає по Україні. Через це росіянам доводиться знімати двигуни зі старих радянських ракет Х-55.

Середнього рівня масовану атаку, як пояснив військовий експерт Світан, ворог може підготувати протягом тижня. Для атаки більшого рівня з запуском понад 200 ракет/БпЛА знадобиться місяць.

Нагадаємо, днями країна-агресорка масовано обстріляла Україну. Зокрема, 17 листопада випустила по ній 120 ракет і 90 безпілотників. А 21 листопада Росія застосувала балістичну ракету, спочатку повідомлялось, що вона була міжконтинентальною. Згодом Путін заявив, що це була ракета в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні "Орешник", а ГУР України повідомило, що це була ракета "Кедр".

Зазначимо, що авіаексперт Богдан Долінце пояснив, що "Кедр" не є повноцінною міжконтинентальною ракетою. Вона, з його слів, може досягати лише до деяких континентів, не до всіх. Він припустив, що росіяни зняли з наявної міжконтинентальної ракети один з трьох ступенів і тим самим скоротили дальність її польоту. Вартість такої ракети становить 70 – 80 мільйонів доларів.