Росія може готувати провокації у прикордонних з Україною районах

Ситуація на південному напрямку залишається під контролем Збройних Сил України. Завдяки потопленню флагманського корабля Чорноморського флоту Росії загроза наступу з моря суттєво зменшилася.

Однак ворог досі зацікавлений у встановленні контролю над прикордонними територіями. Відтак, Залужний попереджає про небезпеку висадження морських та повітряних десантів.

Читайте також Генштаб ЗСУ фіксує ознаки початку наступальної операції на Донбасі

ЗСУ контролюють прикордонні території

Як повідомляє Залужний, зараз на прикордонних територіях продовжуються заходи щодо зміцнення протидесантної оборони.

У тому числі коштом матеріально-технічної допомоги країн-партнерів,

– додає Головнокомандувач ЗСУ.

Значні зусилля захисники спрямовують на оборону Миколаєва від ймовірних спроб противника відновити наступ. Крім того, ЗСУ регулярно знищують ворога у передмісті Херсона та не дають окупантами просунутися в напрямку Запоріжжя.

До речі, на Миколаївщині деякі підрозділи окупантів втратили понад 70% особового складу. Про це свідчать перехопленні телефонні розмови російських окупантів.

Зверніть увагу – британська розвідка розповіла, що Росія завдає удари по Маріуполі, як у Сирії: дивіться відео