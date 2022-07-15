Будуть торги з Китаєм, – експерти припускають, що росія може красти чи віддавати зразки техніки
Експерти припускають, що Захід може боятися надавати сучасне технологічне озброєння, щоб росіяни не могли це перехопити та зробити власні зразки. Або ж росія може торгуватися з Китаєм в обмін на щось для себе.
Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Він жартує, що росіяни не можуть виготовити в нормальній якості дитячі речі, а військова техніка для них взагалі пріоритет.
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Він згадав, що за часів Холодної війни в Радянському союзі була вказівка, щоб розвідка шукала по всьому світу якісь технології, які можна вкрасти, щоб скопіювати та виготовляти власне.
Якщо ж вони не могли це зробити, то просто викидали плани розробок.
Ступак вважає, що і зараз росіяни будуть намагатися відтворити якусь зброю. А те, що не зможуть – можливо, передаватимуть до Китаю.
Будуть такі торги з Китаєм. росіяни ж не зізнаються, що не можуть її повторити, а скажуть: "Ось ми вам даємо, наприклад, захоплену американську техніку", а Китаю це може бути цікаво, щоб щось виторгувати в обмін,
– пояснив він.
Ексспівробітник СБУ наголосив, що росіяни можуть просити натомість якусь техніку, електроніку чи просто сухпайки. Адже на початку війни росія вела перемовини з Китаєм щодо постачання продуктів харчування для армії. Також в них величезна проблема з електронікою.
"Не думаю, що росія зможе відтворити високотехнологічну зброю. Вони зможе повторити хіба БМП, але не електроніку, її вона раніше купувала в Європі", – відповів Ступак.
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До слова, завдяки HIMARS українські оборонці наробили багато проблем російським окупантам. Через це ворог починає панікувати. За словами експертів, росіяни страшенно бояться цих реактивних систем залпового вогню.