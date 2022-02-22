Росія може легалізувати свої війська на Донбасі, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через визнання Росією бойовиків на Донбасі. Глава держави наголосив, що Росія таким чином легалізовує свої війська.

Глава держави наголосив, що війська країни-агресорки перебувають на Донбасі ще з 2014 року. Однак визнанням бойовиків Кремль хоче легалізувати свій контингент на окупованій території України.

Зауважте Україна кваліфікує дії Росії, як порушення суверенітету, – Зеленський

Російські війська в Україні вже 8 років

Володимир Зеленський заявив, що Росія робить все, щоб легалізувати своїх військових. Однак для цього, Кремль може вдатися ще до інших дій.

Сьогоднішніми та можливими завтрашніми діями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року,

– підкреслив Зеленський

Президент наголосив, що Україна хоче миру, однак наша держава є послідовною у своїх діях.

Зеленський про легалізацію Росією військ: дивіться відео