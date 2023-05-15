Схоже, міноборони Росії зараз розробляє план ліквідації ПВК "Вагнера", – Жданов

Конфлікт власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина та міноборони Росії продовжується. Пригожин зробив стільки заяв, що російське міноборони вже розробляє план знищення вагнерівців.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, міноборони Росії вже готує нові приватні військові компанії.

Дивіться також "Треба саджати за ґрати": у Кремлі пропонують карати мобілізованих за перехід до вагнерівців

У Росії хочуть, аби ЗСУ знищили ПВК "Вагнера"

Жданов підкреслив, що найманці ПВК "Вагнера" були дуже важливими для російського міноборони. Регулярні російські війська не змогли б самостійно воювати. Вагнерівці мали хоча б частковий успіх у Донецькій області.

Найманці ПВК "Вагнера" виконали важливе завдання – зрушили фронт, досягли хоч якогось успіху для російських окупантів. Пригожин просто скористався нагодою і тепер вони не знають, як закрити йому рота та скласти крила за спиною,

– зауважив він.

Військовий експерт переконаний, що міноборони Росії вже розробляє план ліквідації найманців Пригожина на полі бою. Вони хочуть, аби вагнерівців знищили ЗСУ.

"Думаю, що міноборони Росії вже працює над цією спецоперацією. Я впевнений, що це зроблять у такий спосіб, щоб вагнерівці опинилися на найважчій ділянці фронту, а ЗСУ їх знищили", – сказав Жданов.

Жданов про майбутнє ПВК "Вагнера": дивіться відео

Міноборони готує заміну вагнерівцям

Олег Жданов зазначив, що російське міноборони вже має, ким замінити найманців ПВК "Вагнера". Мовиться про дві приватні військові компанії.

Там підростає нове покоління. Є приватна компанія "Патріот", яку вже наймає міноборони Росії. Також є ще одна компанія. Вже принаймні дві приватні компанії найманців з тих же зеків,

– розповів він.

Військовий експерт додав, що також під Ростовом на полігоні готують жіночий спецпідрозділ з ув’язнених жінок, які підписали контракт.

Останні новини про ПВК "Вагнера"