Росія може мати проблеми з поповненням арсеналу високоточними ракетами, – ISW

Загарбники, ймовірно, мають проблеми з поповненням арсеналу високоточними ракетами. Росія намагається отримати нову зброю з Ірану.

Ймовірно, військові держави-агресорки відчувають проблеми з поповненням арсеналу високоточної зброї. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

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У Росії, ймовірно, проблеми з поповненням ракетами

Зауважимо, що на думку речника командування Повітряних сил ЗСУ, Росія що не отримала ракет. Юрій Ігнат зазначив, що "не все так просто" в Ірані та взагалі на Близькому Сході.

В ISW також зазначили, Ігнат припустив, що дипломатичні ресурси, переговори чи вплив інших країн могли вплинути на здатність або бажання Ірану постачати Росії балістичні ракети.

Раніше американські аналітики оцінювали, що Росія дедалі більше залежить від Ірану щодо постачання систем високоточної зброї. Ігнат також повідомив, що окупантам не вистачає необхідних компонентів, вироблених за кордоном, для забезпечення виробництва необхідної кількості ракет для кампанії проти української інфраструктури.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що від лютого 2022 року Росія виготовила 120 ракет "Калібр" і Х-101 та 360 ракет Х-35. Це дозволило ворожим військовим частково компенсувати інтенсивне використання зброї під час масованих ударів по українській інфраструктурі.

Росія, ймовірно, суттєво навантажила наявні можливості своєї військової промисловості у виробництві цих ракет,

– підсумували в ISW.

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Олексій Резніков оприлюднив оцінку залишків ракетного арсеналу Росії. Окрім того, міністр оборони назвав чотирьох ворогів російського ракетного арсеналу. Зокрема:

блискучі українські війська ППО;

бездарні російські ракетні війська;

санкції;

час.



Залишки ракетного арсеналу Росії / Інфографіка 24 каналу

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