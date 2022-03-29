Росія може мобілізувати по системі БАРС до 200 тисяч людей, – військовий експерт

У Росії з 1 квітня починається хвиля мобілізації по системі БАРС. По бойовій армійській системі можуть мобілізувати до 200 тисяч військових.

Тобто у цей час починається призовна кампанія і вже за тиждень – два в Україні "може бути дуже гаряче". Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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Тобто росіяни сподіваються, що отримають зараз оперативний резерв першої черги за цією системою. Однак якість цих військ буде дуже низькою, але техніки буде багато.

По системі БАРС вони можуть відмобілізувати до 200 тисяч (військових – 24 канал). Якщо ця "тема" спрацює і люди прийдуть у військкомат,

– пояснив Жданов.

Тож, як він додав, можна сподіватись, що вже за якихось 10 днів російські війська можуть отримати серйозне підсилення.

"Так, техніка буде не нова, ще з 1970-х років випуску – вона зніметься з довготривалого зберігання", – пояснив Жданов.

Система БАРС – це резервна армія. Тобто люди, які воюють за контрактом у запасі і отримують за це гроші.

Однак, як зазначив військовий експерт, якщо ми розгромимо цю так звану другу хвилю, тоді у нас є шанс на перемогу у цій війні. До цього треба ретельно готуватися. У цьому випадку "час грає нам на руку", додав він.

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