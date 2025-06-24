Росія може напасти на НАТО в найближчі п'ять років, – Зеленський
- Володимир Зеленський вважає, що Путін може атакувати країну-члена НАТО протягом наступних п'яти років.
- Зеленський зазначив, що сьогодні Україна стримує Путіна, але в майбутньому він може збільшити свою військову потужність.
- Зеленський критично оцінив плани НАТО щодо збільшення оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року, назвавши їх повільними.
- Президент України підкреслив, що російським військовим необхідна пауза, але за 10 років Путін може мати нову армію готову до дій.
Володимир Зеленський вважає, що Путін може атакувати одну з країн-членів НАТО. За його словами, таке може статися протягом наступних п'яти років.
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю Sky News.
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Що каже Зеленський про плани Путіна
На думку українського лідера, очільник Кремля може напасти на країну НАТО в найближчі п'ять років. Водночас він вважає, що зробити це впродовж кількох місяців у російського диктатора не вийде.
Зеленський згадав про плани країн НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року та назвав їх повільними.
Ми вважаємо, що починаючи з 2030 року Путін може мати значно більші можливості. Сьогодні його стримує Україна – у нього немає часу готувати армію,
– пояснив президент України.
Він додав, що водночас російські солдати масово гинуть на фронті. У будь-якому випадку, за словами Зеленського, Путіну потрібна пауза. Проте 10 років – це багато. "За цей період він матиме нову армію готову до дій", – резюмував український лідер.