Росія може напасти на НАТО в найближчі п'ять років, – Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що Путін може атакувати одну з країн-членів НАТО. За його словами, таке може статися протягом наступних п'яти років.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю Sky News.

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Що каже Зеленський про плани Путіна

На думку українського лідера, очільник Кремля може напасти на країну НАТО в найближчі п'ять років. Водночас він вважає, що зробити це впродовж кількох місяців у російського диктатора не вийде.

Зеленський згадав про плани країн НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року та назвав їх повільними.

Ми вважаємо, що починаючи з 2030 року Путін може мати значно більші можливості. Сьогодні його стримує Україна – у нього немає часу готувати армію,

– пояснив президент України.

Він додав, що водночас російські солдати масово гинуть на фронті. У будь-якому випадку, за словами Зеленського, Путіну потрібна пауза. Проте 10 років – це багато. "За цей період він матиме нову армію готову до дій", – резюмував український лідер.