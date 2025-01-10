Потрібно бути готовими, – міністр оборони Польщі не виключає можливості нападу Росії

Росія неодноразово погрожувала напасти на інші держави. У Польщі припустили, що такий варіант можливий із їхньою державою.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш не виключає, що Росія може напасти на його державу. Про це пише 24 Канал із посиланням на RMF FM.

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Не варто недооцінювати гібридні загрози

За його словами, потрібно зберігати пильність, оскільки свого часу багато хто не вірив у можливість нападу Росії на Україну. Крім цього, очільник Міноборони Польщі наголосив, що напади в межах гібридної війни вже відбуваються не тільки в Польщі, по всій Європі.

Це частина війни, дуже небезпечна. Давайте не будемо її недооцінювати. Сіяння брехні в інтернеті, перекручування фактів, маніпуляції, послаблення соціальної стійкості – це руйнування одного зі стовпів безпеки,

– зазначив він.

Крім цього, відомо про акти саботажу і диверсій. За словами Косіняк-Камиша, потрібно бути готовими до будь-якого сценарію. Він також наголосив, що всі також думали, що Росія не нападе на Україну, тому потрібно бути розумнішими.

Як Польща захищатиме Балтійське море

Міністр також розповів про заходи безпеки у Балтійському морі. Він пояснив, що на озброєння ВМС надійдуть нові кораблі, їх будівництво триває. Також попереду програма "Орка", тобто підписання контракту на купівлю підводних човнів.

Глава Міноборони також підкреслив, що виступає за тривалий стратегічний альянс зі скандинавськими країнами, адже вони мають схоже відчуття щодо загрози з боку Росії та допомоги Україні.