Росія може обстріляти колону евакуації і звинуватити Україну, – Офіс Президента

В Офісі Президента не виключають, що евакуація з окупованих районів Донбасу може бути елементом провокації. Зокрема, можуть обстріляти одну з евакуаційних колон, а тоді звинуватити в цьому Україну.

Ситуація тривожна і не є звичайною пропагандою. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Україна не хоче війни

За словами Подоляка, наша держава не має бажання вступати в бойові дії. Подоляк наголосив, що Україна не збирається здійснювати будь-які наступальні операції на Донбасі.

Що це за так звана "евакуація"? Цілком ймовірно, що окупанти самі ж обстріляють одну з таких "евакуаційних" колон, щоб звинуватити Україну. Це очевидний мотив. Ми закликаємо російську сторону залишити Донбас у спокої, виконувати свої переговорні зобов'язання і якщо когось і "евакуювати", то свою військову техніку, диверсантів і окупаційні структури,

– сказав Подоляк.

Він підкреслив, що окупанти застосовують всю свою фантазію, щоб хоч якось виправдати провокаційні дії, спрямовані на загострення.

Які провокації роблять окупанти

Терористи вигадують все нові провокації та фейки, щоб дестабілізувати ситуацію. Вони обстрілюють мирних жителів і брешуть, що це справа рук ЗСУ. Зокрема, 18 лютого обстріляли місто Щастя у Луганській області.

Також проросійські найманці оголосили евакуацію людей в Росію. Також лунали сирени серед дня в окупованому Донецьку. Люди в паніці знімали гроші з банкоматів і утворювали черги біля заправок.

Ще один цинічний вчинок терористів на Донбасі. Вони вирішили ставити на "військовий облік" неповнолітніх. Тепер підлітки 2005 року народження стають "військовозобов'язаними".

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