Росія може обстріляти колону евакуації і звинуватити Україну, – Офіс Президента
Джерело:РБК-Україна
В Офісі Президента не виключають, що евакуація з окупованих районів Донбасу може бути елементом провокації. Зокрема, можуть обстріляти одну з евакуаційних колон, а тоді звинуватити в цьому Україну.
Ситуація тривожна і не є звичайною пропагандою. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Україна не хоче війни
За словами Подоляка, наша держава не має бажання вступати в бойові дії. Подоляк наголосив, що Україна не збирається здійснювати будь-які наступальні операції на Донбасі.
Що це за так звана "евакуація"? Цілком ймовірно, що окупанти самі ж обстріляють одну з таких "евакуаційних" колон, щоб звинуватити Україну. Це очевидний мотив. Ми закликаємо російську сторону залишити Донбас у спокої, виконувати свої переговорні зобов'язання і якщо когось і "евакуювати", то свою військову техніку, диверсантів і окупаційні структури,
– сказав Подоляк.
Він підкреслив, що окупанти застосовують всю свою фантазію, щоб хоч якось виправдати провокаційні дії, спрямовані на загострення.
Які провокації роблять окупанти
- Терористи вигадують все нові провокації та фейки, щоб дестабілізувати ситуацію. Вони обстрілюють мирних жителів і брешуть, що це справа рук ЗСУ. Зокрема, 18 лютого обстріляли місто Щастя у Луганській області.
- Також проросійські найманці оголосили евакуацію людей в Росію. Також лунали сирени серед дня в окупованому Донецьку. Люди в паніці знімали гроші з банкоматів і утворювали черги біля заправок.
- Ще один цинічний вчинок терористів на Донбасі. Вони вирішили ставити на "військовий облік" неповнолітніх. Тепер підлітки 2005 року народження стають "військовозобов'язаними".
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