Росія може обстріляти колону евакуації і звинуватити Україну, – Офіс Президента

18 лютого 2022 , 19:59
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Джерело:

РБК-Україна

В Офісі Президента не виключають, що евакуація з окупованих районів Донбасу може бути елементом провокації. Зокрема, можуть обстріляти одну з евакуаційних колон, а тоді звинуватити в цьому Україну.

Ситуація тривожна і не є звичайною пропагандою. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Україна не хоче війни

За словами Подоляка, наша держава не має бажання вступати в бойові дії. Подоляк наголосив, що Україна не збирається здійснювати будь-які наступальні операції на Донбасі.

Що це за так звана "евакуація"? Цілком ймовірно, що окупанти самі ж обстріляють одну з таких "евакуаційних" колон, щоб звинуватити Україну. Це очевидний мотив. Ми закликаємо російську сторону залишити Донбас у спокої, виконувати свої переговорні зобов'язання і якщо когось і "евакуювати", то свою військову техніку, диверсантів і окупаційні структури,
– сказав Подоляк.

Він підкреслив, що окупанти застосовують всю свою фантазію, щоб хоч якось виправдати провокаційні дії, спрямовані на загострення.

Які провокації роблять окупанти

  • Терористи вигадують все нові провокації та фейки, щоб дестабілізувати ситуацію. Вони обстрілюють мирних жителів і брешуть, що це справа рук ЗСУ. Зокрема, 18 лютого обстріляли місто Щастя у Луганській області.
  • Також проросійські найманці оголосили евакуацію людей в Росію. Також лунали сирени серед дня в окупованому Донецьку. Люди в паніці знімали гроші з банкоматів і утворювали черги біля заправок.
  • Ще один цинічний вчинок терористів на Донбасі. Вони вирішили ставити на "військовий облік" неповнолітніх. Тепер підлітки 2005 року народження стають "військовозобов'язаними".

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Автор: Оксана Княжик