ISW проаналізував імовірне перекидання російських десантних дивізій на Східний напрям

Окупанти можуть перекинути повітряно-десантні дивізії із Запорізької області на Схід. Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували, що вороги можуть перекинути частини 76 та 7 повітряно-десантних дивізій із Запорізької області у напрямку Сходу України.

Фахівці ISW припускають, що так Кремль, ймовірно, хоче посилити та інтенсифікувати поточні наступальні операції.

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Що кажуть аналітики про дії ворога

Російські та українські джерела кажуть, що ЗСУ перекидають частини російських 76 та 7 повітряно-десантних дивізій (ВДВ), які були розгорнуті в районі Роботиного на заході Запорізької області на момент розпалу українського контрнаступу влітку 2023 року, на нові напрямки.

Аналітики згадують, що український військовий оглядач Костянтин Машовець 1 травня написав, що нещодавно російське військове командування ухвалило рішення про передислокацію як мінімум батальйону 76 дивізії ВДВ з Оріхівського напрямку, що на Запоріжжі, на загальну лінію фронту в Луганській області або на Краматорський напрямок.

ISW ще не знайшло підтвердження того, що підрозділи 76 та 7 дивізій ВДВ передислокувалися в інші напрямки, хоча ці російські та українські звіти є значущими, і будь-які передислокації ВДВ із Запорізької області до Східної України вимагають більш ретельного вивчення найближчими днями,

– запевнили аналітики.

Вони пояснили, що будь-яка передислокація цих елементів дасть російським силам можливість посилити наступальні операції та поставити українські сили під наростаючий тиск, незалежно від їх розташування.

Фахівці ISW пояснили, що російські військові можуть спробувати передислокувати елементи 76 чи 7 дивізії ВДВ або обидві на Східну Україну, щоб:

підтримати наступальні операції Росії в Донецькій області,

використати поточне вікно вразливості до того, як американська військова допомога почне масштабно досягати лінії фронту.

Аналітики американського Інституту запевняють, що продовжуватимуть стежити за повідомленнями про можливе передислокування підрозділів 76 та 7 дивізій ВДВ, адже це становить значний ризик для здатності України уповільнити безперервні російські наступальні операції на Сході України в найближчі тижні до прибуття допомоги від США.