Росіяни мають невеликий запас ракет: чи зможуть ними зупинити український контрнаступ

Ворог усіма способами намагатиметься протистояти українському контрнаступу, зокрема й ракетними обстрілами. Росіяни ще мають невеликий запас і разом з цим можуть виготовляти в місяць до 50 носіїв різного базування.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав військовий експерт Владислав Селезньов. Він наголосив, що ця кількість не є визначальною для масованого обстрілу.

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"Також варто пам'ятати, що з початку повномасштабної війни росіяни використали 4,5 тисячі ракет. Чи змінило це щось на полі бою – ні", – додав він.

Що можуть обстрілювати

Попри те, що ракетний запас невеликий, ворог може спрямувати його на обстріл залізничних мостів, станцій, електропідстанцій, що живлять їх, припустив Селезньов. Проте, тут перешкодою може стати українська ППО, яка набуває своєї сили.

"Ворог може задіяти ці ракети, але де гарантія, що частина цих ракет долетить туди, куди вони їх спрямовують", – відзначив військовий експерт.

Владислав Селезньов про ймовірні дії ворога та український контрнаступ: дивитись відео

Яка тактика на фронті

Владислав Селезньов розповів, що на південному напрямку фронту, зокрема півдні Запорізької та Донецької областей, росіяни зосередили до 1000 одиниць ракетної та ствольної артилерії.

Чимало засобів, щоб сповільнити український контрнаступ. Але ж де гарантія, що саме на цій ділянці фронту українське військо перейде в контрнаступ – він може відбутися будь-де,

– справедливо відзначив спікер.

Він додав, що український Генштаб оцінює всі наявні та ймовірні ризики.

"Росіяни готуються, риють окопи, створюють мережу інженерних фортифікаційні споруди. Але я впевнений, що Генштаб оцінює ризики, з якими вже зіткнулися. Опрацьовує такий план контрнаступу, якому не будуть заважати такі масштабні за обсягами дії окупантів, які на думку російських генералів мають зупинити український контрнаступ", – резюмував Селезньов.

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