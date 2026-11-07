Росія ізолювала співробітника ОБСЄ та може перевести його до Сибіру: Сибіга вимагає пояснень

Україна стурбована інформацією про можливе переведення до Сибіру співробітника ОБСЄ Вадима Голди, якого Росія незаконно утримує на окупованій території. З 15 жовтня чоловік перебуває в ізоляції без зв’язку із зовнішнім світом.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Що відомо про ізоляцію співробітника ОБСЄ?

Україна глибоко стурбована цією інформацією, адже з 15 жовтня співробітника ОБСЄ утримують без зв’язку із зовнішнім світом.

Це чергове кричуще нехтування Росією своїми зобов'язаннями за Женевськими конвенціями. Українці на тимчасово окупованих територіях позбавлені своїх основоположних прав і повністю залежать від волі окупаційної влади,

– наголосив міністр.

Україна вимагає від Росії надати достовірну інформацію, яку можна перевірити, про місцеперебування та умови утримання всіх трьох незаконно затриманих співробітників ОБСЄ. Київ також наполягає на негайному й безперешкодному доступі до них.

Сибіга закликав спільноту ОБСЄ посилити тиск на Москву, щоб домогтися звільнення.

Раніше Росія незаконно затримала трьох працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України: Дмитра Шабанова, Максима Петрова та Вадима Голду.

У вересні 2022 року так званий "суд" угруповання "ЛНР" засудив Шабанова та Петрова до 13 років ув'язнення за звинуваченням у "державній зраді". У серпні 2024 року окупаційний суд у Донецьку засудив Голду до 14 років позбавлення волі, звинувативши його у "шпигунстві".

МЗС України та міжнародна спільнота засуджували ці судові процеси й вимагали звільнення затриманих представників ОБСЄ.

Нагадаємо, Росія звільнила колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана, якого утримувала у в’язниці протягом чотирьох років. За словами Трампа, це не був обмін, а Росія не вимагала нічого натомість.

Гілмана затримали у 2022 році після інциденту в поїзді, а згодом російські суди неодноразово збільшували термін його ув’язнення через нові звинувачення. Спочатку чоловіка засудили до трьох з половиною років, однак зрештою термін покарання зріс до десяти років.

За даними правозахисників, у російській в’язниці до американця застосовували жорстоке поводження, а перед звільненням його стан суттєво погіршився. Перед поверненням до США Гілман перебував у цивільній лікарні, де його тримали прикутим кайданками до ліжка та годували через зонд.

Після прибуття до Вашингтона колишній морпіх має пройти лікування та психологічну реабілітацію у військово-медичному центрі в Техасі.