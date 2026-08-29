200 пусків за раз не буде: резервіст Повітряних Сил розкрив страшний план Росії на зиму

Росія продовжує змінювати підхід до повітряних атак по Україні, комбінуючи різні типи ракет і безпілотників. Одночасно окупанти намагаються знаходити слабкі місця української ППО та створювати для неї дедалі більше навантаження перед холодним періодом.

Директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних Сил у резерві Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу пояснив, яку тактику Росія може застосувати восени та взимку. Він розповів, на виснаження яких саме ресурсів української протиповітряної оборони зараз робить ставку противник.

Росія може перейти до регулярних атак на виснаження

Восени та взимку Росія може намагатися тримати українську ППО під постійним навантаженням, змушуючи її регулярно витрачати дефіцитні ракети-перехоплювачі. Для цього противнику не обов'язково накопичувати озброєння для одного надзвичайно великого удару.

Це буде робота на виснаження – умовно, обстріл раз на три доби. Не буде одночасного залпу у 200 ракет, натомість будуть короткі проміжки між пусками, які ускладнюватимуть роботу систем протиповітряної оборони,

– пояснив Храпчинський.

Особливу небезпеку становить балістика, проти якої Україна залежить від обмеженої кількості ракет до комплексів Patriot та SAMP/T. Росія вже розуміє цю проблему й може навмисно витрачати український запас перехоплювачів, тоді як західні партнери не здатні швидко забезпечити необхідні обсяги. Додатково ресурси США скоротилися через бойові дії на Близькому Сході, а суттєве нарощування виробництва ракет PAC-3 MSE очікується лише в наступні роки.

Ворог доторкнувся до нашого слабкого місця – відсутності можливості забезпечити нас достатньо великою кількістю ракет-перехоплювачів. Він розуміє, як виснажувати нас за рахунок використання балістики,

– наголосив офіцер Повітряних Сил у резерві.

Паралельно росіяни збільшують кількість дешевших засобів повітряного нападу, зокрема реактивних "Шахедів" та інших безпілотників, для боротьби з якими також доводиться використовувати ракети. Такими атаками противник може спробувати виснажити запаси боєприпасів для NASAMS, ПЗРК та інших систем, щоб підійти до зими з вигіднішою для себе ситуацією.

Україні потрібні дешевші засоби для перехоплення

Через зміну російських повітряних атак Україні доводиться шукати рішення, які не вимагатимуть витрачати дорогі ракети на відносно дешеві цілі. Проти звичайних "Шахедів" уже вдалося широко застосувати мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі, однак реактивні безпілотники створюють нову проблему для ППО.

Ворог зробив ставку на те, щоб виснажити наявні ресурси ракет для NASAMS і різноманітних ПЗРК, а потім підійти до зими більш підготовленим і запускати інші засоби, які ускладнюватимуть нам перехоплення,

– пояснив Храпчинський.

Одним із виходів можуть стати власні дешевші ракети та інші засоби, здатні працювати по повітряних цілях із землі. Українські компанії вже займаються такими розробками, однак їхнє масштабування потребує значно більшого фінансування та швидшого проходження всіх етапів від випробувань до серійного виробництва.

Нам потрібно шукати самостійні рішення – засоби, які можуть працювати із землі й знищувати повітряні цілі. Це мають бути умовно дешеві ракети, які можна використовувати проти таких засобів повітряного нападу,

– наголосив офіцер Повітряних Сил у резерві.

Для прискорення цих процесів Храпчинський вважає важливим розвивати державно-приватне партнерство, за якого держава визначатиме чіткі технічні завдання та створюватиме гарантії для інвесторів. Це дало б приватним оборонним виробникам більше можливостей швидко вкладати кошти у перспективні рішення й доводити їх до серійного застосування у військах.

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