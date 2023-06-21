Для Росії є ризики, – Коваленко припустив, що може стримати Кремль від підриву ЗАЕС

Безпекові питання для Росії нічого не варті, коли мовиться про їхні інтереси. Вони підірвали Каховську ГЕС виключно через страх перед контрнаступом ЗСУ. Не виключено, що такої логіки дотримуватимуться і з Запорізькою АЕС. Однак небезпека в такому рішенні є й для них.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, масштаб катастрофи від підриву АЕС буде набагато більшим, ніж від підриву Каховської дамби. Це означає, що можлива провокація на ЗАЕС зачепить й інші країни.

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Росія готова на все

Нещодавно керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували охолоджувач Запорізької АЕС. Підрив охолоджувача не одразу спричинить вибух реактора, але може мати й інші негативні наслідки. Зокрема, пов'язані зі сповільненням контрнаступу ЗСУ.

Для того, щоб зупинити або загальмувати наступ Сил оборони України, вони ладні піти на все, що завгодно. Каховську ГЕС підірвали через страх що, ЗСУ форсуватимуть Дніпро. Щодо Запорізької АЕС – там трохи інша ситуація,

– наголосив Олександр Коваленко.

Зокрема, радіація має розповсюдження значно більшою площею, аніж вода при повені. Підрив Каховської ГЕС – це була катастрофа, яка торкнулась насамперед України, а вже потім країн, до яких ця вода могла дійти. Хоч мало хто відчув це на собі так сильно, як українці все ж.

А вже у випадку з атомною електростанцією – це зовсім інший масштаб.

"Цей масштаб може стосуватися напряму країн Європи, особливо Східної Європи, які є не лише членами ЄС, але й НАТО", – підкреслив військово-політичний оглядач.

Тому для Росії є ризики, що будуть залучені зовсім інші важелі, якщо вони наважаться на підрив Запорізької АЕС. Але як елемент шантажу росіяни можуть використовувати ядерні погрози на ЗАЕС, поки їм не набридне.

Олександр Коваленко про можливий підрив ЗАЕС: дивитись відео

ЗАЕС у небезпеці: що відомо