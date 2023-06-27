На ЗАЕС заміновано майже все, – депутат пояснив, як готують населення до катастрофи
Зберігається ризик підриву Запорізької АЕС руками російських окупантів. У разі катастрофи передусім постраждає населення Запоріжжя, тому влада вдається до розмаїтих заходів.
Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Він наголосив, що підрив атомної електростанції матиме катастрофічні й довготривалі наслідки.
До вашої уваги Аварія на АЕС: як діяти та захиститись від радіації
"Заміновано майже все на станції. Це фактор маніпуляції, ядерного шантажу. Росіяни однозначно можуть це зробити", – вважає Кирильчук.
У разі підриву Запорізької АЕС радіаційне забруднення пошириться в радіусі 50 кілометрів. Якщо вітер буде західного напрямку, то постраждає Захід України і Європа, а якщо східного – то Схід України і Росія.
Як готують жителів Запоріжжя
Щоб мінімізувати наслідки катастрофи в разі підриву Запорізької АЕС, влада відпрацьовує різні сценарії реагування, зокрема:
- розробляє евакуаційні маршрути;
- тестує сповіщення через операторів стільникового зв'язку.
Як діяти в разі радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу
Ядерний шантаж Росії триває: основне
- Диктатор Владімір Путін практично загнаний у куток через внутрішні проблеми в Росії, події на Бєлгородщині, а також наступ ЗСУ на фронті. Від безвиході він вдається до звичного шантажу. У цьому йому допомагає білоруський колега Алєксандр Лукашенко.
- Як відомо, Москва та Мінськ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.
- Крім того, підрив окупантами Каховської ГЕС унеможливив нормальний доступ води до охолоджувачів на Запорізькій АЕС. Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували один з охолоджувачів.
- Непроста ситуація залишається й на "Кримському титані" в окупованому Армянську. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що росіяни готують провокацію на заводі, щоб звинуватити ЗСУ в екологічному тероризмі. У разі теракту можуть постраждати Крим, ще сім областей України, Туреччина, Росія.