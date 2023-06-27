На ЗАЕС заміновано майже все, – депутат пояснив, як готують населення до катастрофи

Зберігається ризик підриву Запорізької АЕС руками російських окупантів. У разі катастрофи передусім постраждає населення Запоріжжя, тому влада вдається до розмаїтих заходів.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Він наголосив, що підрив атомної електростанції матиме катастрофічні й довготривалі наслідки.

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"Заміновано майже все на станції. Це фактор маніпуляції, ядерного шантажу. Росіяни однозначно можуть це зробити", – вважає Кирильчук.

У разі підриву Запорізької АЕС радіаційне забруднення пошириться в радіусі 50 кілометрів. Якщо вітер буде західного напрямку, то постраждає Захід України і Європа, а якщо східного – то Схід України і Росія.

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Щоб мінімізувати наслідки катастрофи в разі підриву Запорізької АЕС, влада відпрацьовує різні сценарії реагування, зокрема:

розробляє евакуаційні маршрути;

тестує сповіщення через операторів стільникового зв'язку.



Як діяти в разі радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу

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