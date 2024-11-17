Наміри є, але не все так просто: чи можуть росіяни піти у наступ на Запоріжжя

Російські військові готуються піти у наступ на Запоріжжя. Вони мають таке завдання від свого військово-політичного керівництва. Але не все так просто, ворог не має достатньої кількості ресурсів та резервів.

Крім того, пріоритетом для росіян залишається захоплення Донеччини та Луганщини, а також вибиття ЗСУ з Курської області. Попри це, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко сказав 24 Каналу, що є речі, які вказують на підготовку Росії до наступу на Запоріжжя.

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Про наміри росіян на Запоріжжі

Окрім повного захоплення Донецької та Луганської областей, ворог прагне окупувати ще й Запорізьку та Херсонську області. Оскільки включили ці регіони у свою так звану конституцію.

За майже 3 роки великої війни вони не захопили жодного обласного центру. Херсон ми відбили, тому наміри є. Але питання у ресурсах та резервах,

– зазначив Романенко.

Наразі росіянам важливіше діяти на Сході та витіснити українських воїнів з Курщини, відповідно головні сили та засоби використовуватимуть на цих напрямках.

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Проте вони не збираються відмовлятися від інших планів. Через це зосереджують війська на Запоріжжі, насамперед на Оріхівському відтинку, та понад місяць не перестають обстрілювати обласний центр, зокрема КАБами.

"Концентрація їхніх військ та посилення на цих напрямках вказують, що такі плани у них є. Можливо, десь заберуть ресурси або зменшать їх застосування і перекинуть на Запоріжжя, відповідно зможуть вести відповідні дії по наступу", – резюмував Ігор Романенко.

До слова! Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що росіяни можуть активізувати бойові дії через Роботинський плацдарм. Він дуже дошкуляє ворогу, оскільки не дозволяє йому виконувати оперативні завдання, які перед ним поставили.