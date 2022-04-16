Росія може піти на захоплення Маріуполя під час "припинення вогню", – військовий експерт

Якщо Росія та Україна досягне мирної угоди і буде припинення вогню, то країна-агресор все одно може підло піти на захоплення Маріуполя.

Військовий експерт Олег Жданов наголосив, що Росії не можна довіряти. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Росія настільки підла країна, що вона може пообіцяти, а потім просто взяти (Маріуполь – 24 канал) і, до речі, після припинення вогню, якщо така домовленість буде досягнута.

Росія може зробити таку підлість в плані захоплення Маріуполя. Тому довіряти тут дуже важко, і якщо ми почнемо домовлятися, то треба тримати це на контролі,

– наголосив Жданов.

Військовий експерт каже, що в Росії є розумні люди, зокрема і в генштабі ЗС РФ. "Вже дехто говорить, що треба сідати за стіл переговорів і якось виходити з цієї війни, щоб хоча б частково зберегти боєздатність російської армії", – повідомив Жданов.

Але експерт не думає, що це влаштує Путін і, судячи з того, що досі за скільки часу відсутні будь-які воєнні успіхи РФ на полі бою, очільник Кремля навряд піде на якісь поступки. "Принаймні поки він не змінив свою власну думку щодо розгрому України", – додав він.

Росія може піти на захоплення Маріуполя і під час "припинення вогню", – Жданов

До слова, Володимир Путін перебуває в інформаційній бульбашці з брехні. І сам факт "спецоперації ", яку він вчинив, заснований на тотальній брехні. Російський журналіст Ігор Яковенко каже, що Путін допустився трьох помилок, які призвели до поразки.

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