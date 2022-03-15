Росія може планувати хімічну чи біологічну атаку в Україні, – Міноборони Великої Британії
15 березня 2022 , 04:53Читать новость на русском
Джерело:Міноборони Великої Британії
Росія продовжує безпідставно звинувачувати Україну в намірі застосувати хімічну чи біологічну зброю. У міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що це може вказувати на аналогічні плани країни-агресорки.
Така ворожа атака супроводжуватиметься поширенням фейків. Окупанти, як і завжди, намагатимуться звинуватити в усьому Україну.
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Росія, ймовірно, планує хімічну чи біологічну атаку в Україні
У Міноборони Британії зазначили, що звинувачення окупантів у тому, що Україна має намір застосувати хімічну та біологічну зброю, продовжуються. Однак жодних доказів на підтвердження цьому немає.
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