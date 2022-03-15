Росія може планувати хімічну чи біологічну атаку в Україні, – Міноборони Великої Британії

Росія продовжує безпідставно звинувачувати Україну в намірі застосувати хімічну чи біологічну зброю. У міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що це може вказувати на аналогічні плани країни-агресорки.

Така ворожа атака супроводжуватиметься поширенням фейків. Окупанти, як і завжди, намагатимуться звинуватити в усьому Україну.

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Росія, ймовірно, планує хімічну чи біологічну атаку в Україні

У Міноборони Британії зазначили, що звинувачення окупантів у тому, що Україна має намір застосувати хімічну та біологічну зброю, продовжуються. Однак жодних доказів на підтвердження цьому немає.

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Росія може здійснити біологічну чи хімічну атаку в Україні / Дані Міноборони Великої Британії

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