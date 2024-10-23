Великий промисловий центр: у ЗМІ назвали місто, яке може стати наступною ціллю Росії

Росія продовжує свою загарбницьку війну й нині докладає максимальних зусиль, щоб захопити Покровськ на Донеччині. Також ворог продовжує наступ на інших ділянках на Сході.

Наступною метою російських окупантів може стати великий промисловий центр на Півдні. Про це пише The Economist.

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Яке місто може стати наступною ціллю Росії

Наразі Росія кидає усі можливості на те, щоб захопити Покровськ – важливий логістичний центр Донецької області. Також окупанти намагаються просунутися далі на Півдні після того, як Сили оборони вийшли з Вугледара.

Проте ворог на цьому не зупиниться. Нині The Economist з посиланням на високопоставленого українського чиновника пише, що наступною ціллю Росії може стати Запоріжжя – великий промисловий центр, який розташований усього за близько 40 кілометрів від територій, окупованих російськими військовими.

Джерела видання також припускають, що Росія вже могла повернути близько половини територій, які були зайняті українськими військами у Курській області.

Крім того, у ЗМІ наголошують, що Україна непокоїться не лише хиткими лініями фронту, а й підтримкою партнерів. Так, The Economist пише, що надання військової допомоги й без того "не надто активне".

Цього тижня країни G7 уточнили деталі кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів, який планується виплачувати за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Остаточна угода з цього приводу має бути досягнута в найближчі кілька днів. Але якщо кандидат від республіканців Дональд Трамп переможе на виборах президента США, до яких залишилося два тижні, більша частина прямої військової допомоги Києву від Вашингтона може бути припинена,

– пишуть у ЗМІ.

Журналісти додають, що й перемога демократки Камали Гарріс також нічого не гарантує Україні. Разом з тим, Німеччина вже дала зрозуміти, що допомогу буде скорочено. На подібний крок наважилася і Франція.

Варто зауважити, що окупанти щодня обстрілюють Запоріжжя та область. Так, зранку 23 жовтня Іван Федоров повідомив, що окупанти завдали 411 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області.

Окупанти використовують увесь арсенал, щоб тероризувати мирне населення. Лише за добу було зафіксовано десятки повідомлень про руйнування та пошкодження. На щастя, ніхто з місцевих жителів не отримав поранень унаслідок обстрілу.