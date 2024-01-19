У Єврокомісії очікують посилення російських атак напередодні президентських виборів у Росії

Вибори у Росії заплановані на 17 березня 2024 року. В Єврокомісії заявили, що Росія може посилити атаки по Україні перед президентськими виборами.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Пітер Стано, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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В Брюсселі вважають, що дії Путіна демонструють його рішучість продовжувати незаконну агресію проти України. Зокрема, напередодні президентських виборів Росії, результати яких вже всім відомі.

Досі жодні мирні зусилля з боку Росії чи ознаки мирних зусиль із російської сторони не викликали довіри. По суті, він не прагне миру. І ми заявили напередодні президентської кампанії, яка була призначена цієї весни, і про те, що результати, я думаю, вони вже визначені,

– сказав Стано.

В Єврокомісії підтримують мирну формулу президента України, хоча зазначають, що Путін не готовий до миру. В ЄК кажуть, що російський диктатор посилить атаки перед виборами.

"Напередодні цих виборів відбудеться посилення дій Росії в агресії проти України, Путін показав це на різдвяні або новорічні свята, і він показує це щодня своєю ескалацією, розгортанням зброї, розгортанням дронів, ракет, завданням ударів по дедалі більшій кількості цивільної інфраструктури, цивільним цілям", – сказав він.