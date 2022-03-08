Росія може послати у бік Києва приватних бойовиків з угруповання "Ліга", – Генштаб

Російські загарбники не полишають спроб взяти Київ. Через це 24 лютого вони планують перекинути у напрямку столиці до тисячі найманців.

Мовиться про бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер"). Але Збройні сили України знають про це і готові до їхнього приходу.

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З метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер"),

– йдеться в повідомленні Генштабу.

Важливо знати, що противник значно знизив темпи просування, а його особовий склад деморалізований.

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