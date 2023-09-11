Поставить під загрозу існування Ізраїлю: у Моссаді про зброю, яку Росія може продати Ірану

Питання співпраці Росії та Ірану турбує не лише Україну. В Моссаді заявили, що Москва може продати Тегерану зброю, через яку існування Ізраїлю перебуватиме під загрозою.

Відповідну заяву зробив директор розвідувальної служби Моссад Давид Барнеа. Його бентежить той факт, що Іран від Росії може отримати сучасну зброю, що "поставить під загрозу існування Ізраїлю".

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Росія може надати Ірану сучасну зброю

Під час щорічної конференції Інституту контртерористичної політики Барнеа зауважив, що Росія від Ірану може отримати ракети великої та малої дальності. До того Тегеран передавав Москві дрони-камікадзе "Шахед", якими Кремль продовжує бити по Україні.

Він зауважив, що спроби Ірану надати Росії ракети були зірвані. Водночас у Барнеа є відчуття, "що незабаром буде зірвано ще більше угод". Попри це його турбує, яку зброю Іран може отримати від Росії.

Ми боїмося, що росіяни передадуть іранцям у відповідь те, чого їм не вистачає, сучасну зброю, яка, безумовно, поставить під загрозу наш мир і, можливо, навіть наше існування тут,

– зазначив Барнеа.

Співпраця Росії та Ірану триває

7 вересня стало відомо, що у повітряний простір анексованого півострова Крим залітав іранський транспортний літак Іл-76ТД "Pouya Air". Він сідав на зачиненому аеродромі в окупованому Сімферополі.

У мережі висловили припущення, що літак міг транспортувати військовий вантаж. Не виключено, що йдеться про запчастини до дронів-камікадзе "Шахед", якими Росія на постійній основі атакує Україну.

Не виключено, що йдеться про запчастини до дронів-камікадзе "Шахед", якими Росія на постійній основі атакує Україну. Дані моніторингового сервісу FlightRadar24 продемонстрували, що вилетів цей літак з Криму о 14:09. Невдовзі повітряне судно взяло курс на Південний Схід і пролетіло над Чорним морем.

А пізніше його вже фіксували у напрямку Москви. У моніторинговому каналі Monitor зазначили, що цей літак таки міг везти вантаж військового призначення.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу у червні пояснив, чому Києву не надають військову допомогу. За його словами, причина полягає в тому, що отримані системи можуть використати проти Ізраїлю.