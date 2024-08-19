"Росія може програти": пропагандистам Путіна рве дах через бої на Курщині

Панічні настрої довкола ситуації на Курщині дійшли і до студій федеральних російських каналів, де пропагандисти закликають росіян "готуватися до найгіршого варіанту" розвитку подій. А відомий посіпака Путіна Владімір Соловйов назвав атмосферу на Курщині тривожною та закликав росіян ставитися до цього "більш, ніж серйозно".

Другий тиждень триває операція українських Сил оборони в Курській області, а російські пропагандисти досі не можуть отямитися. Про це пише 24 канал, звернувши увагу, що хоча російські чиновники намагаються донести своїм громадянам, що ситуація контролюється російським керівництвом, однак реальний стан речей приховати не вдається.

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Треба говорити відверто, що справи в Росії кепські

Частий гість пропагандистських телепрограм Карен Шахназаров озвучив в студії Соловйова, що настав час говорити відверто про те, що відбувається в Росії та що "не все так добре", а українські сили діють організовано та вмотивовано.

Я вважаю, що треба виходити з позиції того, що Росія може програти. Якщо далі будуть такі ляпи, ми можемо програти. І це не панікерство, це абсолютне усвідомлення тієї ціни, яку доведеться заплатити нам і нашій батьківщині,

– озвучив Шахназаров.

Соловйов, від якого колись лунало гасло "взяти Київ за 3 дні", тепер в ефірі своєї телепрограми вимушений був визнати, що українські сили сильні, в ЗСУ є людський ресурс та зброя, тож зробив висновок, що не треба недооцінювати українське військо.

Вкрай важко росіянам зберігати показний оптимізм

Один з кремлівських пропагандистів озвучив, що треба готувати в російському суспільстві думку про те, що з деякими територіями Росії доведеться попрощатися.

Дуже важко зберігати оцей показний оптимізм. Як нам заспокоїтися? Подивитися на мапу Росії та співвіднести площу величезної Росії з цими втраченими територіями. Евакуювати людей треба зі всього прикордоння. Треба готуватися до того, що цими територіями доведеться пожертвувати на певний час,

– прогнозує пропагандист.

Ще один путінський посіпака нагадав гостям телестудії та російському народу, що на початку так званої "сво" російське керівництво оголошувало про необхідність "захистити Донбас", однак в серпні 2024 року ситуація кардинально змінилася, а які тепер цілі "сво" вже мало хто в Росії розуміє.

Росія заявляла, що одна з цілей "сво" – "захист" народу Донбасу. В результаті через 2,5 роки вони (українці) хочуть показати, що Росія не тільки не може "захистити" Донбас, а й Курську, Бєлгородську області,

– озвучив один з російських пропагандистів.