Є ознаки, що росіяни можуть почати другу хвилю наступу на Харківщину, – Коваленко

Наступ, який 10 травня Росія розпочала на Харківщину, з тріском провалився. Однак російські окупанти можуть знову готуватися до нового прориву, на це вказують кілька ознак.

Зокрема, те, що ворог провів перегрупування у Бєлгородській області, і передислокував туди деякі підрозділи для підсилення. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Це все вказує на те, що вони можуть розпочати другу хвилю наступу на Харківщину, аби здобути успіху в районі Вовчанська або у напрямку Липців", – припустив Коваленко.

Окупанти, найімовірніше, спробують більше тиснути на Липці. Оскільки цього разу навіть не змогли дійти до населеного пункту та зачепитися за його околиці. Для так званої ворожої "Харківської операції" – це повне фіаско та ганьба. Хоча Вовчанськ також залишається пріоритетом, який у разі захоплення дозволить зайняти всю північну та частково центральну частину міста.

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Своєю чергою, за словами військового оглядача, Генштаб ЗСУ фіксує та контролює переміщення російських сил та засобів на території Бєлгородщини. Завдяки можливості завдання ударів західною зброєю по Росії деякі їхні пересування нівелюються атаками на випередження. Також готується відповідна кількість техніки та особового складу, аби можна було використовувати й резерви, й передові.

Нічого неочікуваного не відбулося як і наступ 10 травня, про нього всі говорили. Проблематика у тому, що росіяни мали змогу пройти "сіру зону". Тоді ми ще не мали дозволу знищувати їх західною зброєю на території Росії. Тому доводилося на відповідних відстанях бачити, як вони формують свої підрозділи та готуються до наступу,

– зазначив Олександр Коваленко.

За повідомленням Генштабу, станом на ранок 25 червня на Харківському напрямку триває два боєзіткнення в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.