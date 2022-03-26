Росія може скоро змінити стратегію щодо України, – білоруський опозиціонер

Російські окупанти продовжують повномасштабну війну в Україні. Проте у Кремлі невдовзі можуть змінити воєнну стратегію.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив білоруський опозиціонер Павло Латушко. За його словами, уже з'являються подібні міркування.

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У чому полягатиме нова стратегія Кремля

Латушко заявив, що Україна дає доволі сильний спротив росіянам і це величезна заслуга держави, українських збройних сил та всього українського народу. Саме тому надходять різні дані щодо планів окупантів.

Росія, можливо, буде вимушена змінити свою стратегію подальших дій в Україні,

– припустив він.

Білоруський опозиціонер пояснив, що мовиться про те, що стратегія Росії найімовірніше буде направлена саме на Донбас та його утримання. Мовляв, збереження конфліктної ситуації на всій Донеччині та Луганщині.

"Виходячи з цього, можлива участь і залучення військових сил Білорусі у наземній операції не знадобиться", – відзначив Латушко, заявивши, що у разі застосування подібної стратегії ризики білоруського вторгнення зводяться нанівець.

Проте наступ Білорусі може відбутись, коли з'явиться штучна провокація, яку і створить Олександр Лукашенко. Опозиціонер нагадав, що білоруський диктатор обіцяв дати команду у разі "агресії" на країну.