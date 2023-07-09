У майбутньому Росія може стати колонією Китаю, — директор ЦРУ Бернс

Війна, розв'язана Росією проти України, може вкрай негативно вплинути на країну-агресорку. За словами директора ЦРУ Вільяма Бернса, вона в майбутньому може перетворитися на колонію Китаю.

Якщо говорити точніше, то Росія має всі шанси стати економічною колонією Китаю. Так, війна, яку Кремль розв'язав проти України, оголила ті слабкості, які є у країни-агресорки.

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Стратегічний провал Путіна

За словами Бернса, повномасштабне вторгнення, яке почав Путін, негативно вплинуло на Росію. Передовсім воно стало для неї стратегічним провалом. Тут усе просто: світ побачив слабкості російського війська, а економіка країни оговтуватиметься роками.

Майбутнє Росії як молодшого партнера і економічної колонії Китаю визначається помилками Путіна, її реваншистські амбіції притуплюються НАТО, яке стає все більшим і сильнішим,

— зазначив директор ЦРУ.

За його словами, збройна агресія Росії – серйозне випробування. Втім, слід розуміти, що Китай – єдина держава, яка прагне змінити міжнародний порядок. І найважливіше те, що в неї для цього є все необхідне: більші економічна, дипломатична, військова та технологічні потужності.

Тим часом в Інституті з вивчення війни також проаналізували 500 днів повномасштабного вторгнення. За словами укладачів звіту, Росії не вдалося досягнути жодної з цілей, яку вона собі поставила.

500 днів "СВО" не принесли результату