500 дронів по Польщі, а далі ультиматум: Загородній описав сценарій тиску Росії на Європу

Росія може спробувати посилити тиск на Європу не через класичне вторгнення, а за допомогою масштабної дронової атаки та подальшого політичного шантажу. Такий сценарій дозволив би Кремлю перевірити, наскільки далеко він може зайти у протистоянні з країнами, які підтримують Україну.

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу розповів, які держави можуть опинитися під найбільшим ризиком і як Москва теоретично може використати масований удар, щоб спробувати змусити Європу змінити свою політику.

Кремль може почати з масованого дронового удару

Загородній припускає, що Росія може обрати сценарій, який дозволить швидко створити шоковий ефект без переходу до повномасштабної наземної операції. У такому випадку головну роль відіграватимуть масовані запуски "Шахедів" по інфраструктурі європейських країн.

Я називав три точки – Литва, Польща і Німеччина. Теоретично вони можуть почати саме з цього, закидаючи ці країни "Шахедами",

– сказав Загородній.

Мета такого удару, за його оцінкою, полягала б не лише у фізичних руйнуваннях. Після першої масштабної атаки Москва могла б перейти до прямого політичного шантажу, використовуючи загрозу нових нальотів як спосіб тиску на європейські уряди.

Умовно, залітає 500 дронів у Польщу, нищить енергооб'єкти, а потім їм кажуть: "Ми виставляємо ультиматум – знімайте санкції з Росії і припиняйте допомагати Україні". Приблизно так вони можуть діяти,

– пояснив політтехнолог.

У такому сценарії удар стає лише першим етапом. Наступним кроком могла б бути спроба поставити окремі європейські країни перед вибором між продовженням підтримки України та ризиком нових атак на власну інфраструктуру.

У Москві можуть перевіряти межі реакції Польщі

Окреме питання полягає в тому, наскільки готовими до подібної ескалації виявляться самі європейські країни. Загородній звернув увагу на попередні епізоди в Польщі, коли поблизу військових об'єктів з'являлися дрони, а російський вертоліт порушував польський повітряний простір.

Зверніть увагу! Загородній пов'язує можливу ескалацію проти Європи з економічними проблемами Кремля та спробою змусити Захід скоротити підтримку України. Які ще сценарії він назвав і що говорив про становище Росії – читайте у повному матеріалі.

Такі випадки важливі для Москви ще й тому, що дозволяють оцінювати не лише військові можливості іншої сторони, а й швидкість та жорсткість її політичної реакції.

Коли з'явився дрон біля військової бази, вони телефонували в поліцію, що з цим робити. А коли вертоліт залетів у їхній повітряний простір, Сікорський сказав, що вимагатиме вибачення від Росії,

– зазначив Загородній.

Загородній іронічно оцінив таку відповідь Варшави, поставивши під сумнів її здатність стримувати подальші провокації. Якщо Кремль побачить, що окремі порушення не ведуть до жорсткої реакції, це може підштовхувати його перевіряти межі допустимого вже значно масштабнішими діями.

Загородній пояснив сценарій удару Росії по Європі: дивіться відео