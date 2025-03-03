Не своїми руками, не зі своєї території: політолог припустив, що робитиме Росія

Північна Корея надає Росії своїх солдатів. Відомо, що військове керівництво країни-агресорки залучає їх для протистояння Збройним Силам України. Частина північнокорейців вже отримали досвід ведення бойових дій. Владімір Путін може використати це для своїх військових амбіцій проти інших країн.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зазначивши, що Кремль, ймовірно, отримав нову партію солдатів з КНДР. Він припустив, що це може бути не просто так, адже США раніше заявляли про намір дистанціюватися від загроз, які можуть очікувати на європейські країни.

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Путін може мати план

Олексій Буряченко підкреслив, що є загроза виходу американських солдатів зі складу НАТО, зокрема зі східних кордонів Європи. Мовиться про країни Балтії.

Я б не виключав, що росіяни готують північнокорейців саме для цієї цілі. Зокрема, щоб через Білорусь пройти Сувальський коридор та внести шалений хаос. Вони це зроблять чужими руками, із території чужої держави. Як на мене, саме цього бояться в Європі,

– висловився він.

Європейські лідери, ймовірно, хвилюються, щоб Росія не використала надання Україні миротворчих контингентів у своїх цілях, щоб, наприклад, напасти на Балтійські країни.

Важливо! Кім Чен Ин не очікував, що відправлення північнокорейських військових у Росію призведе до значних втрат та саботажу серед солдатів. Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, наголосивши, що лідер КНДР сприймав це як можливість вивчити сучасну війну, але тепер намагається уникнути подальшого втягування.

Політолог підкреслив, що у Європі переймаються можливими намірами США відійти від геополітичних проблем, адже у такому випадку на регіон може очікувати серйозна загроза з боку Росії.

"Перед Європою постала величезна кількість викликів, зокрема бюрократичних та безпекових", – сказав Буряченко.

Чи є у НАТО майбутнє

У США вже неодноразово говорили про намір вийти із НАТО. Крім того, звучали припущення, що після цього ця організація може взагалі розпастися.

На думку політолога, такого не станеться, однак певні зміни все ж будуть можливими.

НАТО хоч є неперевіреною, але досить серйозною інституцією, яка може трансформуватись під безпекової проблеми Європейського Союзу, великої об'єднаної Європи, куди входять і не члени ЄС, зокрема й Україна,

– зауважив він.

Зазначимо, Дональд Трамп може зіткнутися з юридичними та політичними труднощами у спробі вивести країну з НАТО. Законодавство США вимагає схвалення Конгресу або двох третин Сенату для такого рішення, що може спричинити судові суперечки. Водночас навіть без офіційного виходу, якщо Трамп послабить участь США в Альянсі, то це матиме серйозні геополітичні наслідки.