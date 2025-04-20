Готуються, – Андрющенко попередив про провокацію окупантів під час "великоднього перемир'я"

Росія може вдатися до провокацій під час "великоднього перемир'я", яке триватиме до 00:00 21 квітня. Існує висока ймовірність, що ворог обстріляє власні або тимчасово окуповані території, аби звинуватити в цьому Україну. Це може стати приводом для масштабнішого удару по наших містах і селах.

Опісля Кремль може спробувати перекласти відповідальність за можливі жертви на президента України Володимира Зеленського. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що протягом доби росіяни уже тричі влаштовували провокації, проте всі вони виявилися невдалими.

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Росія готується до провокацій

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про порушення російськими окупантами "великоднього перемир'я". За його словами, спостерігається збільшення інтенсивності обстрілів та активніше використання дронів-камікадзе, зокрема FPV-дронів – їхнє застосування зросло вдвічі.

Петро Андрющенко вважає, що це лише початок і кількість обстрілів зростатиме. Він зазначив, що росіяни публікували відео ударів по Часовому Яру, намагаючись зафіксувати можливу відповідь ЗСУ, щоб звинуватити Україну в порушенні перемир'я.

Зверніть увагу! Сьогодні під час "великоднього перемир'я" наші воїни на Торецькому напрямку, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загиблі.

Крім того, були ще 2 випадки, коли росіяни намагалися просунути дезінформацію в медіапростір – йдеться про вибухи в Горлівці та між Донецьком і Макіївкою.

Перший вибух стався неподалік залізничного вузла, де у росіян розташована велика військово-логістична база. Проте щось пішло не за планом, й окупанти швидко припинили розповсюдження версії, що це український удар. Схожа ситуація – і з Горлівкою.

Тобто вони готуються. І я думаю, що ближче до кінця дня ми побачимо самообстріл – це може бути Донецьк, Луганськ, будь-яка окупована територія, можливо, навіть Курська чи Бєлгородська область. Завдяки цьому росіяни спробують вдарити сильніше по Україні, і звинуватити нас,

– припустив Андрющенко.

Росія спробує перекласти відповідальність на Україну та президента Зеленського. Мовляв, "кров жертв на його руках".

"Якби Путін справді хотів перемир'я, то оголосив би про це ще в п'ятницю, 18 квітня. Щоб запустити механізм перемир'я, потрібен час на підготовку – хоча б доба, в ідеалі – дві", – пояснив керівник Центру вивчення окупації.

А це оголошення – не більше, ніж піар-хід, щоб створити картинку миру й передати козирі Дональду Трампу. Мовляв, Росія хоче миру, а Україна не дотримується перемир'я. Цю інформацію, без сумніву, використають прихильники Трампа проти України.