Росія втратить можливість наступати, – командир "Ахіллесу" назвав одну умову

В Росії зменшуються темпи набору контрактників, які навіть за великі гроші не бажають воювати в Україні. Водночас мобілізаційний потенціал ворога все ж таки залишається високим. Тому Україні важливо шукати шляхи впливу на його спроможності щодо атак на нашу країну.

Герой України, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що у Росії кількість населення складає 140 мільйонів, також вона вербує бійців з інших країн. Тому окупанти ще знаходитимуть звідки поповнювати свою армію.

Коли у росіян може виникнути брак резервів?

Федоренко наголосив, що доки Росія матиме гроші на мобілізацію, вона продовжить це робити. Однак питання полягатиме у кількості цих мобілізованих.

Не просто так, за його словами, була озвучена цифра у 50 тисяч військовослужбовців російсько-окупаційних військ, на яку мають вийти Сили оборони щодо виведення цієї кількості з поля бою вбитими та пораненими.

Зверніть увагу! У ГУР МО України зазначають, що Росія з кожним днем все гостріше стикається з нестачею тих, хто хоче воювати проти України. Тому у російських регіонах формуються списки людей, на яких можуть чинити тиск щодо укладення контрактів на службу в армії. До цих списків включають насамперед боржників за комунальні послуги, а також студентів, які мають академічну заборгованість або мають ризик відрахування.

"Це зумовлено тим, що є апарат російської військової машини, який має певні обмеження щодо обслуговування їхньої мобілізації. На поточний момент йдеться про 30 тисяч. Українські сили у березні ліквідували і вивели з поля бою 35 тисяч окупантів, що було підтверджено. Плюс ще тих, втрату яких не вдалося підтвердити, – загалом приблизно 36 – 37 тисяч осіб. Водночас Росія змогла мобілізувати усього 28 тисяч людей", – наголоси командир бригади "Ахіллес".

Якщо Росія не доотримала ресурсу на лінії боєзіткнення у вигляді живої сили, яка є основним її рушієм, то це означає, що на не пріоритетних відтинках фронту інтенсивність бойових дій зменшилася, тому що росіянам необхідно, за його словами, звідкись забрати резерв.

Така само ситуація, як зауважив Федоренко, і на пріоритетних для ворога ділянках фронту, тому що у нього закінчуються люди.

Якщо таку динаміку протримати протягом пів року, то Росія втратить можливість наступати у певний момент і буде вимушена перейти переважно до оборонних дій,

– підкреслив Юрій Федоренко.

Крім того, на спроможності Росії продовжувати воювати впливають українські удари вглиб її території, завдаючи ударів по об'єктах нафтової галузі, портах тощо. Завдяки цьому, за його словами, були знижені можливості експорту нафти Росії майже на 50%.

Все це напряму впливає на кількість озброєння, техніки, яку росіяни можуть виготовити, на чисельність мобілізаційних ресурсу, який вони можуть залучити.

Додатково українські сили, як зазначив командир бригади "Ахіллес", зупиняють живу силу противника, завдаючи вогневого ураження за допомогою безпілотників та іншого озброєння. Завдяки цьому стрілецьких боїв має бути набагато менше – і це одне з важливих завдань українських сил.

