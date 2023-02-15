Тактика піхотних атак: Росія ризикує повністю втратити армію, дійшовши до Краматорська

Російські окупанти під час атак застосовують тактику піхотної навали. У такий спосіб ворог втратить усіх військових, навіть нещодавно мобілізованих, якщо дійде до Краматорська чи Дружківки на Донеччині.

Про це 24 Каналу розповів експерт з питань безпеки Іван Варченко. За його словами, українська армія ефективно протидіє цій тактиці росіян.

До теми Ворог швидко вчиться, – військовий ЗСУ розповів про нову тактику росіян на Донбасі

Росія може втратити усіх бійців

Варченко зазначив, що ЗСУ ефективно протидіють ворожій тактиці піхотних атак. Втрати окупантів значно більші. Росія може залишитися без армії, якщо дійде до Краматорська чи Дружківки, впевнений експерт з питань безпеки.

"Коли вони теоретично дійдуть до Дружківки чи Краматорська, то вся їхня армія закінчиться, включно з новими сотнями тисяч мобілізованих. Просто вони матимуть можливість пройти ще кілька десятків кілометрів української землі", – сказав він.

Іван Варченко пригадав: росіяни уже місяць хизуються тим, що захопили Соледар Донецької області.

Ці переможні російські реляції – це, швидше, їхні фантазії, а не ознака військового мистецтва,

– переконаний експерт з питань безпеки.

Варченко про ворожу тактику піхотних атак: дивіться відео

Доплати для окупантів за кожен кілометр просування

Як говорить Варченко, Росія вирішила змотивувати своїх військових та пообіцяла їм доплати за кожен захоплений кілометр української землі. Загарбники змушені добре зважувати, що шансів загинути в Україні стає все більше.

"Військова система шукає додаткові мотивації. Для росіян зараз велика дилема. Вони зважують щодня на шальках терезів. З одного боку, ті 30 срібляників, які вони можуть отримати за чергову стометрівку, яку пробіжать вглиб української території. З іншого боку, шанс загинути стає все більшим", – зауважив експерт.

Іван Варченко додав, що наразі у росіян немає техніки, щоб втекти з України. Техніка, якою вони приїхали в Україну, була знищена українськими воїнами.

"Сьогодні вони мають можливість або рухатися у сторону життя і тікати додому, або у сторону смерті, пробуючи атакувати українські опорні позиції. І такого шансу, який у них був на Херсонщині, коли була можливість завантажитися у техніку і втекти через Дніпро, у них уже немає", – каже він.

Останні новини з фронту