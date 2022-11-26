Росіяни можуть застосувати хімічну зброю: Ступак розповів, наскільки вона небезпечна

У США не виключають, що росіяни можуть застосувати хімічну зброю, якщо й далі зазнаватимуть невдач та втрат на фронті. Утім, вона переоцінена, а її застосування в Україні матиме сумнівну ефективність.

Про це 24 каналу розказав колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, на перший погляд, здається, що хімічна зброя – це щось дуже масштабне і страшне, але вона може використовуватися ефективно лише у країнах з сухим кліматом, як було у Сирії.

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Хімічна зброя здебільшого неефективна

Але це здебільшого не стосується України. Так, наприклад, вперше хімічну зброю використали під час Першої світової війни. Німецькі війська використовували газ іприт – виходили на позиції, відкривали балони з газом і випускали його на позиції французів та британців. Однак вітер повертався, і німці отримували всю цю хмару газу на свої ж позиції, або ж отруйні випари взагалі залишалися і нікуди не рухалися. Тож ефективність іприту була низькою.

Другий і більш сучасний приклад – це спроба отруєння Скрипалів такою речовиною як новичок. Вона не вдалася, оскільки коли новичком обробили ручку дверей, де проживали Скрипалі, на вулиці була волога погода і речовина вдвічі втратила силу ураження.

Так само і в Україні зараз дуже волога погода, тож незрозуміло, як росіяни спробують застосувати хімічну зброю та отруйні речовини. Вони ж розкладаються під впливом зовнішніх факторів, стають не такими ефективними, а крім того, невідомо, як розвернеться роза вітрів, і чи не піде отрута на власне російські позиції.

Після ядерної зброї чим ви зібралися нас лякати? Якимось газом, якоюсь речовиною, яка в повітрі розчиняється, яку носить вітер туди-сюди і може на російські позиції понести?

– зауважив Ступак.

Він додав, що хімічна зброя є зброєю масового знищення при великому скупченню людей на конкретній ділянці. А якщо наші військові розтягнуті по величезному фронту, то окупантам потрібно треба закидати його весь, що неможливо. До того ж якщо українські захисники вже попереджені про таку можливість, то росіянам не слід сподіватися на ефективність та результативність.

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