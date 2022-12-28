Під загрозою поразки Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, – міністр оборони Італії

Гвідо Крозетто – міністр оборони Італії – вважає, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. Країна-окупантка перетнула кордон, який ніколи не мала права перетинати.

Крозетто додав, що потенційна небезпека – існує. Водночас міністр оцінив її як малоймовірну.

Зауважте Ядерні страшилки Путіна спрямовані на внутрішню аудиторію, – ISW

Застосування тактичної ядерної енергетики планується Росією. Для нас це немислимо, а для Москви – так, якщо буде пройдена точка неповернення, якщо вони ризикують зазнати поразки. Коротко кажучи, небезпека потенційно існує, хоча і дуже малоймовірна,

– розповів Крозетто.

Італія підтримує Україну

Крозетто розповів, що Італія продовжить підтримувати Україну. Зокрема, мовиться про військову допомогу. Росія перетнула кордон, який не можна перетинати.

Зеленський про ядерні погрози Росії

Володимир Зеленський вважає, що Росія навряд чи наважиться застосувати ядерну зброю. Владімір Путін надто любить це життя й не хоче помирати.

"Він боїться смерті й любить життя. Я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю", – додав український лідер.

За словами Зеленського, бункерний дід чудово розуміє: якщо він застосує ядерну зброю, інші держави можуть зробити стосовно особисто нього "певні кроки".