Росія може "зіскочити" з війни у два способи, – Піонтковський

Росія безумовно чекає поразка у війні проти України. Андрій Піонтковський вважає, що росіяни мають два варіанти, щоб "зіскочити" з війни – кінець путінського режиму або "вибір" миру.

Про це російський публіцист Андрій Піонтковський заявив в ефірі 24 каналу.

До теми Ми вийшли на фінішну пряму, – Піонтковський про 9 травня у Росії

Росію можуть демілітаризувати

За його словами, США вже наголосили, що їхні цілі у війні:

перемога України,

відновлення територіальної цілісності України,

послаблення Росії до такого стану, щоб вона ніколи більше не змогла повторити подібне божевілля.

"Тобто американське керівництво думає не лише про перемогу України у війні, а й про післявоєнне світобудування. Це може бути демілітаризація і депутінізація Росії", – наголосив Піонтковський.

Як Росія може "зіскочити" з війни

Російський публіцист каже, що тут точно зрозуміло, що Росії треба "зіскочити", бо українська армія вже розбила російську, ЗСУ виграли битву за Київ, і зараз виграють битву за Донбас.

Як "зіскочити"? Я б розділив це на два способи. Один називається "20 з'їзд КПРС", а другий – "Брестський мир",

– заявив Піонтковський.

Він наголосив, що перший спосіб такий – народу повідомляють, що кримінальна група "Патрушева – Путіна", яка підло пробралася до керівництва, нанесла колосальну шкоду на багатовікову дружбу двох братських народів (України та Росії).

"Цю групу ліквідували і в Київ направили делегацію для заключення мирної домовленості на умовах повної територіальної цілісності України", – розповів він.

Публіцист каже, що другий спосіб не передбачає усунення Путіна від влади. Варіант “Брестський мир” може бути озвучений президентом Росії на 9 травня у такий собі довірливий спосіб.

"Він може сказати: "Громадяни, ми зіштовхнулися з важкою ситуацією. Під час нашої "спецоперації" в Україні ворогам Росії вдалося зробити блок з 40-ка воєнних держав, і на рівні такого озброєння ми не можемо протистояти… Ми маємо небезпечну зброю, але це вб’є мільйони людей, тому ми можемо піти на “брестський мир”, щоб уникнути цього", – уявляє Піонтковський.

Росія може "зіскочити" у 2 способи, – Піонтковський:



До слова, силовники Заходу та США вважають, що Путін може вдатись до оголошення війни Україні 9 травня. Це дасть змогу повноцінно мобілізувати російські резервні сили, оскільки він досі хоче завоювати Схід та Південь України.