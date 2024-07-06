У Росії погрожують змінити ядерну доктрину через війну в Україні

У Росії зробили заяву щодо своєї ядерної доктрини. Так, країна-агресорка може змінити її через війну в Україні.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на заступника глави МЗС Росії Сергєя Рябкова, інформує 24 Канал.

Дивіться також Хоче стримати допомогу Заходу Україні: Путін заговорив про виробництво ракет середньої дальності

Росія може змінити свою ядерну доктрину через війну в Україні

Російське видання процитувало заступника міністра закордонних справ Росії. За його словами, ситуація навколо "ЕсВеО" показала, що "ядерне стримування у його колишньому класичному розумінні працює не повною мірою" і потрібні "якісь концептуальні доповнення та коригування".

Я цілком припускаю, що через якийсь час відбудеться певна конкретизація того, які можуть бути підходи з нашого боку до цих вкрай важливих і дуже відповідальних сюжетів у ситуаціях подальшої ескалації з боку наших супротивників,

– заявив Рябков.