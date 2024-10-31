Росія зібрала на Півдні 200 тисяч військових: генерал армії у відставці оцінив загрозу наступу

На Півдні України росіяни зосередили до 200 тисяч військових. Однак країна-агресор не створила угруповань для проведення масштабних наступальних дій.

Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, на що здатна така кількість ворожих військ на Півдні нашої країни. До слова, керує російською армією на Південному фронті воєнний злочинець Міхаїл Теплинський.

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Чи підуть 200 тисяч російських солдатів у наступ

Росія зосередила до 200 тисяч військових не тільки у Запорізькій та Херсонській областях, а й у Криму. Це розтягнутий фронт протяжністю щонайменше 500 кілометрів.

Важливо! Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин наголосив, що до 200 тисяч окупантів – це загалом, включно і з Чорноморським флотом, і з підрозділами та з’єднаннями у тимчасово окупованому Криму, і з підрозділами їхніх Повітряних сил, росгвардією, ГРУ та поліційними службами.

Для наступу ворогу треба визначати сектори, сконцентрувати та перекинути сили з інших напрямків. У цей час Сили оборони зможуть завдати контрударів у тих місцях, де противник найменше очікує і послабив свої сили.

Це не концентрована сила, як багато хто уявляє. Усі 200 тисяч не підуть в атаку на одному напрямку,

– зазначив Маломуж.

У бій Росія може кинути десятки тисяч солдатів, наприклад, у районі населених пунктів Токмачка, Вербове, Роботине, щоб відтиснути українські війська від ударів HIMARS чи іншими зенітними гарматами.

Це тактичне завдання, а стратегічне – прориватися,

– додав генерал армії у відставці.

У відповідь Україна генерує нові сили, посилює укріпрайони в цьому регіоні. На його думку, це буде потужне протистояння, можливо, окупанти просунуться в окремих селах, але прорватися не вдасться.

До слова, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що у Запорізькій області можуть з'явитися північнокорейські військові, щоб розв'язати питання з Роботинським виступом.