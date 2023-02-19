Російські літаки на кордоні з Україною: військовий експерт розповів, як окупанти їх використають

Росія накопичила у небі 450 літаків та 300 гелікоптерів за 200 кілометрів від кордону з Україною. Ворог буде застосовувати авіацію з метою активізації бойових дій, однак це навряд чи буде ефективно.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, українська ППО знищить усі ворожі повітряні цілі, які залетять в Україну.

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Українська ППО готова нищити усі ворожі цілі

На думку Селезньова, ворожа авіація розміщена за 200 кілометрів від українського кордону, бо наші HIMARS зможуть знищити її на відстані до 80 кілометрів.

"Росіяни розуміють, що як тільки вони перемістять авіацію ближче до лінії фронту, то вона дуже швидко перетвориться на попіл. Бо наші HIMARS працюють на відстані 80 кілометрів із ювелірною влучністю", – відзначив він.

Військовий експерт зазначив, що, швидше за все, росіяни спробують застосувати авіацію з метою активізації бойових дій. Він переконаний, що це буде неефективно для окупантів.

Владислав Селезньов пригадав, що загарбники заявляли про те, що тричі знищували українську ППО. Військовий експерт наголосив, що українська протиповітряна оборона ефективно збиває не тільки ворожу авіацію, але й дрони-камікадзе та ракети.

Наші хлопці напоготові, фахівці ППО готові нищити усі ворожі цілі, які перетнуть державний кордон України або лінію бойового зіткнення. І дуже швидко ті сотні російських літаків перетворяться на попіл, бо наші хлопці свою справу знають,

– додав він.

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