Готують певний потенціал, – у ЗСУ попередили, що Росія накопичує "Калібри" для обстрілів

Росія накопичує запас високоточних крилатих ракет "Калібр", які окупанти можуть застосувати для осінньо-зимового терору України. Однак у ЗСУ закликають не панікувати, оскільки українські військові після серії попередніх масованих ударів Росії розуміють принцип атак ворога.

Росія не відмовиться від своїх планів і буде тиснути та атакувати. Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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З чим пов'язане "затишшя" щодо обстрілів "Калібрами"

Гуменюк нагадала, що російські військові мають перевагу в повітрі. Крім того, росіяни здатні поповнювати ракетні запаси, оскільки санкції не працюють в повному обсязі.

Вони мають запас ракет і намагаються його поновлювати. На жаль, санкції не працюють в абсолютному режимі блокування цього виробництва,

– сказала вона.

За її словами, масована атака 21 вересня продемонструвала, що Росія здатна поповнювати ракетні запаси.

"Вони продемонстрували, що якщо витримати паузу – вони здатні накопичити певну кількість ракет", – сказала речниця.

Вона звернула увагу, що 21 вересня Росія атакувала центральні та західні регіони України крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, які змогла накопичити.

Росія може накопичувати не тільки ракети повітряного базування, але й морського, тобто крилаті ракети типу "Калібр".

Попередній раз Росія застосувала "Калібр" під час обстрілу 1 вересня. Тому той факт, що росіяни тривалий час не використовують "Калібри", може свідчити, що ворог накопичує ці ракети.

"Калібри" є високоточною зброєю, яку ворог досить часто використовував по об'єктах критичної інфраструктури. Те, що зараз ми не спостерігаємо активності використання ракет з носії морського базування, це може говорити про те, що вони їх накопичують і готують певний потенціал,

– сказала Гуменюк.

Зрештою речниця наголосила, що не потрібно лякатися та панікувати через загрозу масованих обстрілів з боку Росії. Гуменюк підкреслила, що Україна торік пережила подібні обстріли.

Відповідно українці, зокрема військові, вже підготовлені й багато знають та розуміють про такі атаки Росії.