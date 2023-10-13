"Ворог шукає нову тактику": чи накопичує Росія ракети у Криму для нових масованих атак

Росія взяла так звану "паузу" й вже довгий час не запускала ракети великої чи середньої дальності по території України. Це може свідчити про те, що ворог накопичує зброю на зимовий період.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк та представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповіли, з якою метою ворог накопичує ракети. Своє озброєння окупанти зосереджуватимуть не лише у Криму, а й у більш віддалених місцях базування, передає 24 Канал.

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Наталія Гуменюк відкинула твердження про те, що росіяни можуть зосереджувати більшу частину озброєння в тимчасово окупованому Криму. За її словами, загальне накопичення ракет є очевидним, втім збирають й зберігають їх у більш віддалених місцях. Доказом того, що Росія накопичує зброю, є також той факт, що виробництво не зупинено і витрат на цей час немає.

Тобто вони (запаси ракетного озброєння – 24 Канал) критично зменшенні. Очевидно, що відбувається накопичення, відбуваються пошуки максимально ефективної логістики для перерозподілу їх. І збирати ракети конкретно в Криму наразі може бути не дуже доцільним. Тому ми говоримо про більш віддалені місця базування авіації й ракет,

– пояснила Гуменюк.

Крім того, вона наголосила, що ворог буде вишукувати нову тактику, адже росіяни, за словами Гуменюк, зробили теж деякі висновки з тих невдач, які мали у період минулого блекауту.

Факт того, що Росія накопичує озброєння, підтверджує також і Андрій Юсов. Він підкреслив, що під час останніх атак ворог масово використовує ударні безпілотники, а ракети – значно менше. Він пояснив, що такі дії вказують на те, що ворог накопичує ракетний арсенал.

Юсов припускає, що окупанти можуть зберігати ракети для ймовірних атак на енергетичну інфраструктуру після настання холодів у зимовий період.

Повторення терористичних атак на цивільну, критичну й об'єкти енергетичної інфраструктури – це ймовірний сценарій. Про це говорять публічно й застерігають представники українського сектору безпеки та оборони, а також воєнно-політичне керівництво. Тому думати, що маніяк не буде повторювати спроб вчиняти такі терористичні атаки цієї зими, підстав ніяких немає,

– заявив Юсов.

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