Росія виробляє до 3 тисяч реактивних "Шахедів" на місяць і готує запаси для зимових атак, — Флеш

Росія продовжує нарощувати виробництво ударних безпілотників і готує запаси для атак по Україні взимку. Водночас окупанти працюють над новими видами озброєння, які планують виготовляти у великих кількостях.

Про це заявив радник президента України з оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Скільки "Шахедів" виробляє Росія?

За словами Бескрестнова, Росія щомісяця виробляє до 3 тисяч "Шахедів" та ще близько 700 безпілотників "Герань-5".

Бескрестнов вважає, що Росія не лише збільшує обсяги виробництва безпілотників, а й розробляє нові види озброєння. Зокрема, над ракетами та дронами працюють щонайменше п'ять російських конструкторських бюро.

Водночас противник продовжує накопичувати озброєння для майбутніх ударів по Україні.

Я постійно кажу, що ми знаходимо уламки шахедів, трапів і бачимо дату виробництва. І ми постійно бачимо, що вони відправляють до нас дрони типу Shahed буквально з виробництва. Тобто тиждень – і вже атакують нас. Тобто у них немає великого запасу,

– заявив Бескрестнов.

Флеш також повідомив, що росіяни працюють над створенням нових дешевих реактивних ракет. Їх планують випускати у значних обсягах.

Це десятки тисяч на рік вони планують,

– наголосив Бескрестнов.

За словами радника президента, російські війська змінили географію ударів безпілотниками.

Нині противник зосереджує атаки на західних та інших регіонах України. Саме тому, як пояснив Бескрестнов, у Києві останнім часом стало дещо тихіше.

Водночас Росія продовжує готуватися до зимового періоду, нарощуючи виробництво та накопичуючи засоби для повітряних атак. Країна-агресорка накопичила до 700 балістичних ракет і понад 6 тисяч ударних безпілотників різних типів. Російські оборонні заводи випускають понад 200 ракет на місяць, більшість із яких летить за балістичною траєкторією.