"Як рушниця Чехова": оглядач пояснив загрозу нового фронту через накопичення техніки в Росії

Росія активно стягує нову та відремонтовану бронетехніку на бази поблизу кордонів НАТО та у власні тилові регіони. Вона не з'являється масово на фронті в Україні, тож ворог може готувати відкриття другого напрямку.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо, коментуючи аналіз супутникових знімків. За його словами, озброєння надходить окупантам як після ремонту, так і безпосередньо із заводських конвеєрів.

Куди Росія звозить бронетехніку?

Зокрема, у Костромській області на базах зафіксували танки Т-90М, БТР-82А та БМП-3. Водночас у Карелії, лише за 185 кілометрів від кордону з Фінляндією, росіяни акумулюють САУ "Гіацинт" і новітні артилерійські комплекси "Мальва". Окрім цього, важку техніку зосереджують на полігонах і базах у Сибіру та Алтайському краї.

На лінії зіткнення в Україні ситуація наразі близька до стабілізації, і ці машини масово на фронті не з'являються. За словами оглядача, подібна концентрація сил викликає занепокоєння.

Якщо техніка десь накопичується, значить, вона десь має бути застосована. Це як правило про рушницю у творах Чехова, яка висить на стіні, значить, вона має вистрілити,

– розповів Василь Пехньо.

Ймовірні загрози та реакція України

Серед імовірних сценаріїв оглядач називає можливе відкриття фронту проти країн Північноатлантичного альянсу або створення другого фронту проти України – на північно-східному напрямку чи з території Білорусі.

Україна вже реагує на потенційну небезпеку на півночі. Зокрема, 16 жовтня уряд затвердив стратегію побудови оборонно-фортифікаційних рубежів до 2028 року, які зводять у Харківській, Чернігівській і Сумській областях, а також біля білоруського кордону.

Раніше дослідники припускали, що Москва прагне зберегти важку бронетехніку для довгострокової перспективи або відновлює радянську систему мобілізаційних резервів.