Їм треба розтягнути фронт, – Світан сказав чи готують росіяни наступ на Запорізькому напрямку

Російська агресія продовжується проти нашої країни. Окупанти не припинять штурмувати українські території, щоб просунутись далі. Є інформація, що на Запорізькому напрямку росіяни збільшують кількість особового складу.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що військові угрупування противника збільшуються на Запорізькому та Херсонському напрямках. На його думку, це можна пояснити тим, що окупанти відбудували автомобільну та залізничну дороги.

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Загрози від росіян

Роман Світан зазначив, що таке збільшення військ на Запорізькому напрямку не дасть противнику можливості створити серйозні наступальні групи. Така активність спрямована на безпеку тієї території, яку окупантам вдалось захопити.

Це не вказує на те, що будуть великі наступальні операції (росіян – 24 Канал), однак вони можуть проводити дрібні операції, зокрема форсування Дніпра диверсійно-розвідувальними групами. Такі провокації можуть бути найближчим часом, адже їм треба розтягнути фронт,

– сказав військовий експерт.

Він зазначив, що загроза таких рейдових атак більш ймовірна не на Запорізькому, а на Херсонському напрямку.