Росія накопичує війська і планує новий наступ, – Костенко

Захід зволікає з наданням Україні важкого озброєння, і окупанти цим користуються. Зокрема, ворог планує новий наступ. Відомо, що загарбники накопичують війська на Запорізькому напрямку.

Про це 24 каналу розповів народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко.

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Окупанти готують новий наступ

За його словами, наші дипломати і політики мають робити все, щоб пришвидшити поставки зброї. Бо кожен день зараз може змінити історію.

Ми бачимо, що ворог накопичує війська і має плани для подальшого наступу… Але ми тримаємо оборону і не підемо зі своїх позицій,

– наголосив Костенко.

Він пояснив, що точні прогнози може сказати головнокомандувач ЗСУ, але те, що Роман Костенко бачить на карті, свідчить, що ситуація – загрозлива.

“І коли розмовляю з військовими, вони теж це підтверджують. Але впевнений, що наше командування це бачить і знайдуться сили та засоби, які стримають ворога, – додав депутат.

Костенко каже, що в цілому загроза глобальна. На його думку, у Києві загрозу вже зняли, там ЗСУ відбили ворога.

"Але в нас ще є Білорусь, де такі ж вороги, як і в Росії. Частина наших військ змушена стояти біля кордону з Білоруссю", – запевнив він.

Росія накопичує сили на Запорізькому напрямку

За словами Костенка, Росія накопичує сили на Запорізькому та Миколаївському напрямках.

Вони скоротили лінію фронту, переформатувалися та основні сили кинули на Схід України, але для подальших ударів накопичують сили на Запорізькому і Південному напрямку,

– пояснив він.

Експерт додав, що партнери мають зрозуміти, що Україні треба допомагати. "Нам не потрібно, щоб воювали їхні солдати, нам просто потрібна зброя, якою будемо воювати ми", – підсумував він.

Цікаво, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала чутки про те, що Росія знову спробує захопити Київ. Зокрема, вона висловилася про те, що днями киянам приходили повідомлення, що о 4 ранку Росія знову атакуватиме столицю. У Міноборони таку інформацію спростовують.

До слова, 28 травня ЗСУ на Півдні здійснили контрнаступ. Українські захисники та захисниці завдали ворогу серйозних втрат. Через це загарбникам доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах.

Зазначимо, що наші бійці продовжують знищувати російських окупантів. Станом на 28 травня Генштаб ЗСУ повідомив про 30 тисяч ліквідованих російських окупантів.

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