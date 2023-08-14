Росія збільшує темпи виробництва дронів: у ЗСУ розповіли, що стимулює окупантів
Росія нарощує темпи виробництва безпілотників, побоюючись, що втратить можливість отримувати дрони з Ірану. Така загроза існує через санкції щодо Ірану.
Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.
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Росія боїться втратити поставки дронів через санкції проти Ірану
"Вони намагаються налагодити в себе це виробництво, адже побоюються, що санкції відносно Ірану можуть призупинити поставки БпЛА на територію Росії. Ми не втрачаємо надії, що світова спільнота контролюватиме це питання", – сказала Гуменюк.
Разом з тим, вона зазначила, що українські військові готуються до повітряних атак з боку росіян, "розуміючи, що ворог продовжуватиме тиснути на нас з повітря".
Адже поки що противник відчуває свою перевагу з повітря. Тому він цей спосіб терору використовує максимально часто,
– сказала Наталія Гуменюк.
Які дрони використовує Росія
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Росія використовує проти України не тільки іранські дрони-камікадзе типу "Шахед".
- Росіяни також використовують Mohajer-6, який постійно курсує в районі острова Зміїний та навіть до кордонів Одеської області, Бессарабії.
- Юрій Ігнат нагадав, що у Росії також є свої БпЛА "Форпост", "Орлан-10" та "Ланцети". Останніми окупанти "дошкуляють передній лінії фронту".
- Він зазначив, що важливо зробити все можливе для того, щоб Росія та Іран більше не отримували запчастини, які використовують для виготовлення дронів-камікадзе.
- У липні 2023 року стало відомо, що Росія уже почала застосовувати для ударів по Україні "Шахеди", виготовлені безпосередньо на потужностях російської промисловості. Для цього окупанти імпортують комплектуючі із семи різних країн світу та 22 компаній.
- На тлі війни в Україні Білорусь та Іран поглиблюють двосторонню співпрацю та, ймовірно, домовляється про виробництво дронів-камікадзе на білоруській території.