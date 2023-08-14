Росія збільшує темпи виробництва дронів: у ЗСУ розповіли, що стимулює окупантів

Росія нарощує темпи виробництва безпілотників, побоюючись, що втратить можливість отримувати дрони з Ірану. Така загроза існує через санкції щодо Ірану.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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Росія боїться втратити поставки дронів через санкції проти Ірану

"Вони намагаються налагодити в себе це виробництво, адже побоюються, що санкції відносно Ірану можуть призупинити поставки БпЛА на територію Росії. Ми не втрачаємо надії, що світова спільнота контролюватиме це питання", – сказала Гуменюк.

Разом з тим, вона зазначила, що українські військові готуються до повітряних атак з боку росіян, "розуміючи, що ворог продовжуватиме тиснути на нас з повітря".

Адже поки що противник відчуває свою перевагу з повітря. Тому він цей спосіб терору використовує максимально часто,

– сказала Наталія Гуменюк.

Які дрони використовує Росія