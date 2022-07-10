росія намагалась поширювати наративи про "розкол Заходу "щодо підтримки України

Центр протидії дезінформації попереджає, що цього тижня росія намагалася показати розкол західного суспільства у питанні підтримки України.

Пропаганда кремля активно поширюється й іноземними ЗМІ, щоб створити ілюзію експертності та правдивості.

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Що поширювали росіяни на цю тему

росія поширила матеріали Daily Banner, BB-CNTV, які, посилаючись начебто на The Sunday Times, писали, що серед країн НАТО начебто спостерігається "розкол щодо ставлення до війни в Україні".

А лояльний до росії американський військовий аналітик Скотт Ріттер назвав саміт НАТО, на якому росію визнали найбільшою загрозою безпеці Заходу, "спробою Альянсу нагадати про своє існування".

The American Conservative видали матеріал про те, що Байден "залишився наодинці у війні" з росією.

Також кремлівські медіа, посилаючись на заяву депутата Європарламенту Тьєрі Маріані, писали про марність витрат на післявоєнне відновлення України.

Американський науковець Дуг Бендоу продовжує наполягати на тому, що припинення постачання Україні озброєння – начебто єдиний шлях до миру.

росія скаликає Радбез ООН, щоб дискредитувати Україну

росіяни планують в ООН скликати зустріч Радбезу, щоб дискредитувати Україну. Там планують розповідати про те, як в Україні процвітає "неонацизм". Сама зустріч запланована на 11 липня у Нью-Йорку. Вона отримала назву "Неонацизм і радикальний націоналізм: дослідження першопричин кризи в Україні".

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