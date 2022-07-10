росія намагалась поширювати наративи про "розкол Заходу "щодо підтримки України
10 липня 2022 , 11:32Читать новость на русском
Джерело:Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації попереджає, що цього тижня росія намагалася показати розкол західного суспільства у питанні підтримки України.
Пропаганда кремля активно поширюється й іноземними ЗМІ, щоб створити ілюзію експертності та правдивості.
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Що поширювали росіяни на цю тему
- росія поширила матеріали Daily Banner, BB-CNTV, які, посилаючись начебто на The Sunday Times, писали, що серед країн НАТО начебто спостерігається "розкол щодо ставлення до війни в Україні".
- А лояльний до росії американський військовий аналітик Скотт Ріттер назвав саміт НАТО, на якому росію визнали найбільшою загрозою безпеці Заходу, "спробою Альянсу нагадати про своє існування".
- The American Conservative видали матеріал про те, що Байден "залишився наодинці у війні" з росією.
- Також кремлівські медіа, посилаючись на заяву депутата Європарламенту Тьєрі Маріані, писали про марність витрат на післявоєнне відновлення України.
- Американський науковець Дуг Бендоу продовжує наполягати на тому, що припинення постачання Україні озброєння – начебто єдиний шлях до миру.
росія скаликає Радбез ООН, щоб дискредитувати Україну
росіяни планують в ООН скликати зустріч Радбезу, щоб дискредитувати Україну. Там планують розповідати про те, як в Україні процвітає "неонацизм". Сама зустріч запланована на 11 липня у Нью-Йорку. Вона отримала назву "Неонацизм і радикальний націоналізм: дослідження першопричин кризи в Україні".
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