Росія намагалася атакувати Київ "Шахедами": всі ворожі цілі збито

Київ і область зазнали чергового удару "Шахедами" у ніч проти 11 липня. На щастя, ППО спрацювала на відмінно та всі ворожі цілі вдалося збити ще на підступах до столиці.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, ворог вдруге в липні атакував Київ з повітря. Як і раніше, окупанти застосували баражуючі боєприпаси Shahed. Запускали їх з південного напрямку, ймовірно, з краснодарського краю Росії.

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Відмінна робота ППО

За словами Попка, сили та засоби ППО знищили усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва.

Знову раз дякуємо ППО за відмінну роботу!

– наголосив начальник КМВА.

Він додав, що дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Тому попросив слідкувати за новими повідомленнями.

"Бережіть себе, неухильно дотримуйтеся правил безпеки, своїми відповідальними діями ви щоденно наближаєте мир в Україні після нашої Перемоги!", – додав Попко.

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Повітряні сили повідомляли, що окупанти запустили "Шахеди" з південного напрямку, зокрема з Приморсько-Ахтарська.

Тривоги поступово ширилися з Півдня, а потім дійшли до Сходу та навіть до Києва.

Повідомляли про вибухи на Одещині та Черкащині. Попередньо, працювала ППО.

Також було гучно в Києві. За інформацією КМВА, ворожі дрони збивали на підступах до столиці.

За даними моніторингових спільнот, окупанти запускали дрони групами.

Крім того, під час тривог була загроза ракетного удару по Запоріжжю. Повітряні сили попереджали про активність авіації на східному та південно-східному напрямках.

на підступах до столиці.