росія намагається дискредитувати Зеленського у Німеччині: передала ЗМІ фейковий матеріал

російські спецслужби провели чергову кампанію з дискредитації України в інформаційному полі Німеччини. На цей раз вони звинуватили президента Володимира Зеленського.

Мета окупантів – зменшити міжнародну підтримку України. Для цього російські спецслужби передали журналістам німецького видання Deutschland-Kurier матеріали, які вони нібито "знайшли" у відділенні СБУ в Маріуполі.

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Деталі підривної кампанії росіян

Статтю опублікували під заголовком "Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?". У тексті мовиться про те, що українські спецслужби буцімто контролювали роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Щоб поширити статтю серед німців у соціальних мережах, окупанти залучили свою "фабрику фейків". Керує нею алєксєй горєславскій. До 2020 року він був заступником голови управління громадськими проєктами адміністрації президента росії. Сьогодні окупант працює керівником організацій, які безпосередньо залучені до ведення інформаційної війни на європейському напрямку.

Для створення враження широкого обговорення теми, "фабрика фейків" підготувала стандартні "коментарі", які поширюються під публікаціями матеріалу в соцмережах,

– розповіли у розвідці.

Зокрема, боти, які вдавали з себе громадян Німеччини, писали, що не розуміють, чому їхня влада досі підтримує Київ, бідкалися, що підтримка України спричинила економічну катастрофу. Вони відкрито заявляли про підтримку владіміра путіна й поширювали традиційну кремлівську тезу про те, що Україною "керують" на Заході. Усі інші підставні коментарі були в такому ж дусі.

Українська розвідка наголосила, що росія веде гібридну війну проти України вже багато років. Ворожі спецслужби "купують" лояльних журналістів, експертів та політиків.

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