На початку повномасштабного вторгнення Росії багато країн й організацій відгукнулися на прохання України та передали комплекси супутникового зв'язку Starlink на потреби ЗСУ. Термінали оберігають життя та водночас пришвидшують темп контрнаступів.

Росіяни намагаються глушити зв'язок на фронті, проте українські воїни знаходять способи протидії. Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

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Чи створює глушіння Starlink проблеми для ЗСУ

У місцях базування ЗСУ окупантам не вдасться перебивати частоти Starlink.

На передових позиціях, де є лише поодинокі станції, де є насичення різноманітними засобами радіоелектронної боротьби виникатимуть проблеми, тому для нас дуже важливо вибивати такі станції противника,

– додав Кузан.

Потрібно виявляти та знищувати РЕБ противника.

Міністерство оборони США планує закупити у SpaceX термінали Starlink для України, які засновник компанії Ілон Маск не зможе відключати за власним бажанням.

"Варто застосовувати різні ракети, які для цього і призначені. На кожну таку дію є можливість для протидії. Питання лише в тому, хто швидше застосує свої переваги", – сказав Сергій Кузан.

Ніякі технології росіян не можуть протидіяти супутниковій системі України.

"Жодна система росіян не створює конкуренції й максимум, що вона може зробити – це на певному етапі створити перешкоди. Але все це можна усунути в ручному режимі на місцях", – зазначив Кузан.



Росія намагається глушити Starlink: чи створить це серйозні проблеми для ЗСУ: дивитися відео

Чому Starlink став ціллю для росіян

Зв'язок та комунікація – сильна сторона українських воїнів. Проте у лютому – березні 2022 року саме через нестачу якісного зв'язку відбувалися затримки із передачею та обробкою інформації.

Це особливо відчувалось російськими окупантами. Швидкість обробки інформації та прийняття рішень залежали від якості зв'язку,

– зауважив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Відмінний зв'язок неабияк допоміг під час Харківської операції.

Донедавна наші партнери підсвідомо були переконані, що Україна може вести лише оборонні операції. Цю думку змінила Харківська операція

Про успішні дії ЗСУ свідчать і російські полонені, і перехоплення ГУР.

Під час масованих атак здійснювався обвал лінії фронту противника. Тепер для росіян ціллю стало вивести з ладу нашу систему зв'язку. Вони розуміють, що це наша сильна сторона,

– розповів Ігор Кузан.

Натомість у росіян перевагою є радіоелектронна протидія.

"У них достатньо потужностей для того, щоб протидіяти нашим дронам і створювати певні перешкоди в ефірі. Вони зараз намагаються саме це використати, аби нівелювати нашу сильну сторону", – додав Кузан.



Генеральний штаб ЗСУ знає про спроби росіян глушити наші Starlink й робить все, аби окупанти не досягли в цьому успіху.

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